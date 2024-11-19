Чоловік купив ядерний бункер, що виявив радіоактивний матеріал після катастрофи на Чорнобильській АЕС

Чоловік, який купив ядерний бункер, замурований бетоном, зробив неймовірне відкриття, коли вдерся всередину – він був цілим і придатним для життя.

Як пише Daily Star, 37-річний Джон Грейвс відновив 4,5-метрову яму колишнього Королівського спостережного корпусу, щоб зберегти частину британської історії часів холодної війни. Бункер, в якому було виявлено радіоактивні матеріали, що поширилися внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, був укомплектований спостерігачами від 1964 до 1991 року і забетонований, коли він купив його три роки тому.

Але після того, як батько трьох дітей нарешті проник туди, він виявив, що підземне сховище військового призначення залишилося напрочуд неушкодженим. Джон з'явився на шоу Джорджа Кларка Amazing Spaces на Channel 4, коли відновлював бункер за допомогою арматури відповідно до його попереднього використання.

Тепер бізнесмен вирішив виставити будівлю на аукціон після того, як планує емігрувати з родиною до Дубаю наступного року.

Джон сказав: "Мова ніколи не йшла про модернізацію. Я завжди намагався повернути його до придатного для використання стану, схожого на той, яким він був історично. Я не хотів ставити туди телевізори. Я не хотів ставити туди багато техніки, це було більше схоже на "чи можемо ми зробити так, щоб це був тихий простір подалі від шуму?". Це така чудернацька, чудова будівля, і ми багато використовували її минулого року, нам було дуже весело. Якщо вона просто стоятиме і гнитиме, буде холодно, сиро і заростатиме, це буде просто марнотратством".

Чоловік купив ядерний бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Джон, який володіє декількома бізнесами, каже, що йому завжди подобалася ідея побувати в одному з 1 500 оглядових бункерів, розкиданих по всій країні. Тому, коли яму виставили на продаж неподалік від його будинку в Понтефракті, Західний Йоркшир, військовий ентузіаст вхопився за можливість придбати її.

Спочатку він побудував настил, щоб розбити намет з дружиною і дітьми на віддаленій ділянці, що оточувала печеру. Але Джон був приголомшений, коли нарешті пробив бетонну кірку над кришкою бункера і виявив, що він водонепроникний і перебуває у відносно хорошому стані всередині.

Він сказав: "Я завжди хотів мати власну яхту, але щоразу, коли я бачив, як вона з'являлася, всі вони були на півдні, за багато кілометрів від дому. Ми ніколи не були в ньому. Ми дуже сподівалися, що все буде добре. Верхня частина була в нормальному стані, навіть з кришкою зверху. І коли ми вперше відкрили його, він був абсолютно сухим всередині, що було чудово. Тоді, звичайно, ми змогли продовжити прикрашати і ремонтувати його".

Чоловік купив ядерний бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Джон каже, що якщо десь у Британії вибухне ядерна зброя, то передбачається, що стандартні лінії зв'язку будуть сильно порушені. Тому спостерігачі в бункерах мали б стежити за світлом від бомби або фіксувати ядерні опади за допомогою приладів.

Вважається, що бункер Джона, відомий як Upton ROC, виявив радіоактивний матеріал, який поширився внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції в Україні 1986 року. І він свідомо вирішив відреставрувати підземну споруду за допомогою предметів, що нагадують про період, коли вона використовувалася.

Чоловік купив ядерний бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Джон поділився: "Ми намагалися зберегти його в тому ж форматі, в тому ж плані, який був там спочатку, і я думаю, що нам це вдалося досить добре. Ми зняли всю стару пінопластову плитку, вичистили її, позбулися всіх дохлих мишей, що застрягли в ній, і просто прикрасили його. Ми обставили його меблями і поставили назад те, що там вже було. Тож ми не ставили нові сучасні ліжка, ми ставили старі металеві ліжка назад. Ми завжди намагалися зі смаком відреставрувати його до такого стану, щоб можна було залишатися і спати без шуму ззовні".

Джон каже, що в бункері мали б бути запаси провізії, щоб мешканці могли вижити протягом двох тижнів під землею в разі ядерного вибуху. Але, за його словами, після перемоги Дональда Трампана президентських виборах у США, кількість покупців, які мають надію, посилаючись на страх перед майбутніми світовими війнами, насправді зменшилася.

Джон пожартував: "Можна подумати, що має бути навпаки. Але це, безумовно, актуально з огляду на те, якою зараз є американська політика, а також з огляду на війну між Росією та Україною. Прямого попадання в неї не буде, це точно, але з точки зору роману вона, безумовно, цікава".

Чоловік купив ядерний бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Орієнтовна ціна бункера становить від 15 000 до 20 000 фунтів стерлінгів (782000 – 1043000 грн). Джон каже, що бункер не перебуває у власності, а це означає, що майбутні покупці можуть перепланувати його за власним бажанням після отримання дозволу на будівництво.

Він продовжив: "Він, безумовно, достатньо великий, щоб записувати в ньому музику. Якщо ви живете неподалік, ви можете просто піти і відпочити в ньому. Це досить великий простір, щоб можна було спуститися донизу".

Бункер піде з молотка на аукціоні SDL Property Auctions 21 листопада. Процес торгів транслюватиметься в прямому ефірі на сайті аукціону.

Нагадаємо, не так давно ще один затишний ядерний бункер виставили на аукціон. Його представили як унікальний житловий простір.

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