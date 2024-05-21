Чоловік купив загадкові яйця рептилії: він був приголомшений, хто з них вилупився (фото, відео)

Чоловік, який придбав таємничу коробку з яйцями рептилій, був приголомшений після того, як побачив, як вони вилуплюються.

Ютубер BioLife нещодавно показав своїм підписникам, як це – купувати "випадкові яйця рептилії", за якими він спостерігав "протягом наступних 60 днів".

Автор контенту, який любить знімати мінідокументальні фільми про рептилій і земноводних у себе вдома, став популярним завдяки своєму першому відео, оскільки глядачі були приємно здивовані тим, що з них вилупилося.

Чоловік купив загадкові яйця рептилії / Фото: YouTube/BioLife

Однак перед тим, як щось робити, він використав ліхтарик на задній панелі свого Google Pixel, щоб перевірити, чи яйця були плідними або близькими до вилуплення.

Чоловік купив загадкові яйця рептилії / Фото: YouTube/BioLife

"По суті, використовуючи ліхтарик від телефону, ви просвічуєте яйце і перевіряєте, чи є в ньому життя", - пояснив він. "Коли ви робите це з яйцями, ви повинні бути дуже обережними, щоб не пошкодити їх і не впустити яйця при цьому. Коли ви просвічуєте ліхтариком крізь яйце, ви бачите, що там точно щось є, але я не можу сказати, що саме. Я бачу яскраве почервоніння форми, а це означає, що там точно щось є, і воно на 100 відсотків плідне. Я перевірив яйце, яке було само по собі, і це було зовсім інше. Якщо посвітити ліхтариком, то можна побачити, що там є тіло або хвіст, майже готові до вилуплення в цей момент. Воно не було червоним, це був колір того, що було всередині цього яйця"

Дочекавшись, поки яйця вилупляться, ютубер незабаром виявив, що крихітними рептиліями насправді були пенангські гекони.

Це були геккони / Фото: YouTube/BioLife

Вони живуть від 10 до 15 років і можуть виростати до 9-10 см у довжину. Повноцінний розвиток займає від восьми до 10 місяців.

"По суті, це означає, що це виключно жіночий вид, який розмножується без самців", - каже він. "Це означає, що ці гекони стимулюють яйцекладку, просто перебуваючи поруч з іншими пенангськими геконами, а іноді й самі по собі, і виводять своїх клонів знову і знову, практично до кінця життя".

Попри початкові побоювання, рептилії добре реагують на своє нове середовище, що складається з невеликого тераріуму і харчуються цвіркунами та мухами.

Загалом, ютубер задоволений їхнім розвитком: "Я не бачив жодних проблем з геконами, і сподіваюся, що так воно і залишиться. Це дійсно дивно, наскільки впевнено поводяться ці гекони, враховуючи, наскільки вони малі. Вони зовсім не заперечують, коли я беру їх на руки, і коли я годую їх мухами, вони також не тікають. Ось і закінчилася моя подорож, я багато чому навчився з цього відео, і сподіваюся, що ви теж".

Нагадаємо, вчені виявили мурах, які вміють прикидатися мертвими. Їх видав один "поганий актор".

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