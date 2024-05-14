Чоловік купив занедбаний склад за безцінь: те, що було всередині, коштувало цілі статки (фото)

Чоловік, який купив занедбану складську шафку за 400 доларів, був приголомшений тим, що знайшов усередині.

Про це пише Daily Star.

37-річний Вейд Венчур поставив на склад на аукціоні, не знаючи про скарби, що були всередині. Коли він нарешті відкрив його, то виявив, що він переповнений розкішними дизайнерськими речами на суму 70 000 доларів.

Там було 400 пар взуття високого класу від розкішних брендів, таких як Gucci та Coach, а також шуби та інші новенькі речі, які все ще прикрашали їхні цінники.

Чоловік купив склад і показав, що було всередині / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Чоловік купив склад і показав, що було всередині / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Вейд зауважив: "Рідко можна знайти таку одиницю, як ця, частіше можна знайти побутові речі або сміття. Цілком ймовірно, що у неї були проблеми з покупками – люди припускали, що вона приховувала їх від чоловіка!".

Чоловік купив склад і показав, що було всередині / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Чоловік придбав склад 27 березня, переглянувши лише декілька знімків, на яких зображено вхід до нього – тож він навіть не здогадувався, що на нього чекає у сховищі.

Після того, як він придбав 400-500 сховищ раніше, причому більша частина здобичі йшла на благодійність, його нелегко здивувати. Проте, навіть з його досвідченим оком, цей улов заскочив його зненацька.

Він додав: "Люди думають, що я займаюся цим так довго, що бачив усе, але я ніколи раніше не знаходив подібного. Зазвичай я знаходжу речі на 30% нові і на 70% вживані, але це все було абсолютно нове. Це був такий приголомшливий досвід, я був шокований. Такі апарати дійсно рідкісні та особливі".

Чоловік купив склад і показав, що було всередині / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Нагадаємо, жінка ризикнула купити "найдешевшу у світі таємничу коробку" і зірвала джекпот із її вмістом. Вона у захопленні від свого "улову".

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