Чоловік купував інтимні фото у моделі з OnlyFans і був ошелешений, ким вона виявилась

Коли чоловік дізнався, хто ця модель, то був дуже засмучений і навіть замислювався про самогубство.

Чоловік з Норвегії протягом кількох місяців спілкувався з 23-річною моделлю на платформі OnlyFans та регулярно купував у неї порнографічні матеріали. Чоловік ніколи не бачив обличчя дівчини і не чув її голосу, а коли дізнався, хто це, то був дуже засмучений.

Про це повідомляє норвезьке видання Dagbladet.

Як з’ясувалося пізніше, дівчина, в якої чоловік купував інтимні фото, виявилась його донькою.

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Норвезька сексологиня Тоне Халдорсен з дозволу учасників справи розкрила деякі подробиці. За її словами, правда вийшла назовні, коли чоловік відпочивав із друзями на вихідних та почав ділитися з ними своїми уподобаннями в порно. Один з із друзів чоловіка зізнався, що був клієнтом тієї ж моделі на OnlyFans та навіть назвав її адресу.

Після цього батько розпочав власне розслідування та був шокований його результатами: він дізнався, що купував порнографічні фото у власної доньки.

"Цей чоловік прийшов до мене дуже засмученим і навіть замислювався про самогубство, бо не міг більше дивитися на свою доньку. Йому було фізично погано", – розповіла сексологиня.

За її порадою чоловік порозмовляв із донькою, аби залагодити ситуацію.

"Це, звичайно, особливо шокувальний приклад, але всі терапевти знають про подібні випадки. Хтось анонімно зустрічається з тітками чи дядьками, хтось – із дідусями. Усі мають усвідомити ризики, перш ніж анонімно реєструватися на подібних ресурсах", – зазначила Халдорсен.

Вона повідомила, що в історії батька з донькою вони змогли пропрацювати свій шок за допомогою терапії. Тепер у них знову нормальні стосунки.

До слова, раніше дівчина розповіла про своє найгірше побачення, коли прийшла знайомитися із сім'єю нового хлопця і зрозуміла, що його батько – її екскоханець.

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