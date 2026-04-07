Чоловік купив будинок, але знахідка за стіною перетворила життя на "фільм жахів": що там було

Переїзд / © Credits

Реклама

Чоловік, який придбав історичний будинок, розповів про несподівану знахідку на горищі. Він знав, що будівля раніше була магазином, а згодом — церквою, однак не очікував знайти залишки минулого просто над головою.

Про це пише Mirror.

Піднявшись на горище, він виявив підпільне приміщення з невеликим отвором, який вів далі.

Реклама

«Це був магазин, власники якого жили нагорі. Але його перетворили на церкву — я думаю, власники церкви не захотіли возитися зі зносом, тому просто побудували навколо нього нову будівлю», — наголосив новий власник.

Знахідка, яку чоловік назвав «жахливим будинком», виявилася досить масштабною. Приховане помешкання складається з вітальні, двох спалень та ванної кімнати. Хоча приміщення переважно порожні, всередині залишилися німі свідки минулого життя: старий шкаф, шина, капелюх, унітаз та раковина. Все це вкрите товстим шаром багаторічного бруду та павутиння.

Особливо власника вразила підлога. Замість типового для горищ каркаса з брусів, він виявив справжній паркет, який попередні власники просто застелили шаром сучасного утеплювача.

«Там нагорі немов час застиг. Я бачив кілька газетних заміток, потрібно буде їх зібрати і подивитися, чи зможу я відрахувати рік», — розповів власник нерухомості.

Реклама

Як відреагували в Мережі

Користувачі Reddit бурхливо відреагували на знахідку. Більшість була вражена такою архітектурною аномалією, проте знайшлися й ті, хто побачив у цьому сюжет для класичного фільму жахів. Деякі користувачі закликали чоловіка негайно продати будинок, поки «не з’явилися привиди».

Один із підписників припустив найгірше:

«Таке відчуття, що попередні власники якийсь час тримали там дітей. Ви ж не знайшли там ніяких сувоїв або ритуальних статуеток, правда?»

Інші жартували про відомих персонажів горорів:

Реклама

«Там живе клоун на ім’я Пеннівайз?»

На що власник відповів із гумором: «Ні, я думаю, там живе Сатана, тому що там нагорі було більше 38°C».

Досвідчені користувачі порадили чоловікові бути обережним під час подальших досліджень.

«Чесно кажучи, дивно, що тебе не вбила якась штука із фільму жахів, коли ти оглядав перший будинок на горищі. Не випробуй долю», — написав третій користувач.

Реклама

