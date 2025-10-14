Чоловік купив дім-акваріум з "безпечними" дверима — соцмережі глузують (фото)

Користувачі соцмереж глузують з «безпечних» дверей, що встановлені у домі зі скліними стінами

Прагнення до безпеки, втілене у високоякісних дверях, іноді може мати абсолютно нелогічний вигляд, особливо якщо замовник вирішив поєднати їх із дизайном «будинку-акваріума». Саме таку курйозну особливість свого нового помешкання показав користувач TikTok зі США, який, за його словами, нещодавно переїхав у цей дім. Ролик миттєво став вірусним, набравши понад 119 тисяч лайків та більш як 71 тисячу поширень.

Відео опублікував користувач TikTok під ніком @centralsuites.

Втрачений сенс «безпеки»

У вірусному ролику чоловік спочатку серйозно заглядає у вічко масивних вхідних дверей, демонструючи їхню надійність та безпеку. У підписі до відео з гумором зазначається: «Вічка мають рятувати життя, але…».

За мить камера від’їжджає, показуючи абсурдну картину: двері з надійним вічком мають невеликі віконця в самій конструкції та встановлені у стіні, яка є суцільною скляною вітриною. Таким чином, будь-яка людина, що стоїть на вулиці, може бачити господаря будинку, а той, щоб подивитися, хто прийшов, насправді не має потреби підходити й користуватися вічком.

Сам автор у коментарях зізнався, що логіка такого інженерного рішення йому незрозуміла. Він не може збагнути, навіщо встановлювати настільки захищені двері, коли «буквально через стінку» можна побачити, хто стоїть за ними.

Безпечні двері з вічком встановили у будинку зі скляними стінами / © скриншот з відео

Реакція соцмереж

Відео викликало величезний резонанс у мережі, де підписники залишили понад 1,5 тисячі коментарів та зберегли ролик понад 4,4 тисячі разів. Користувачі не стримували свого сарказму та іронії щодо такого «дизайнерського» рішення та пропонували абсурдні способи вирішення проблеми.

Коментатори припускали, що ситуацію легко виправити: власник може просто повісити штори чи жалюзі на скляні стіни. Інші відповідали, що цього буде замало, оскільки на самих дверях також є скло, отже, доведеться закривати ще й цю частину.

Ось найпопулярніші коментарі, які отримали найбільше схвалення:

«Тссс! Вдаваймо, що тут нікого немає»;

«Добре, що воно [вічко — ред.] йде з тією маленькою кришкою, щоб люди не могли заглядати всередину»;

«Дім для того, хто ніколи не відчиняє двері і просто вдає, що не чує стуку. Це кошмарна ситуація для мене».

