- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік купив гру за 2 фунти й випадково знайшов справжній скарб
Британець придбав електронні шахи всього за £2 на розпродажі з багажників авто, а пізніше дізнався, що їхня реальна вартість може сягати тисяч фунтів.
Житель Великої Британії натрапив на неочікувану знахідку під час розпродажу з багажників авто. Він придбав настільну гру всього за £2, а пізніше з’ясував, що її реальна вартість у десятки й навіть сотні разів більша.
Про це він розповів у TikTok.
Йдеться про електронні шахи Novag Citrine, випущені у 2006 році. За словами Кріса, річ виявилася надзвичайно рідкісною та колекційною. На eBay він знайшов лише одне подібне оголошення, де за комплект просять близько £2000.
“Очевидно, ніхто не заплатить таку захмарну ціну, але ймовірно, що навіть реалістична сума продажу принесе пристойний прибуток”, — пояснив він у своєму відео.
Знахідка викликала ажіотаж у соцмережах, адже вона доводить: на звичайних гаражних чи багажних розпродажах можна натрапити на унікальні речі, які перетворюються на справжній скарб у руках уважного покупця.
Раніще ми писали, що відомий валлійський мандрівник знайшов покинутий фермерський будинок в пагорбах і зізнався, що ця знахідка викликала у нього “сум”.