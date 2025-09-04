Чоловік купив гру за 2 фунти й випадково знайшов справжній скарб

Барахолка / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Житель Великої Британії натрапив на неочікувану знахідку під час розпродажу з багажників авто. Він придбав настільну гру всього за £2, а пізніше з’ясував, що її реальна вартість у десятки й навіть сотні разів більша.

Про це він розповів у TikTok.

Йдеться про електронні шахи Novag Citrine, випущені у 2006 році. За словами Кріса, річ виявилася надзвичайно рідкісною та колекційною. На eBay він знайшов лише одне подібне оголошення, де за комплект просять близько £2000.

Реклама

“Очевидно, ніхто не заплатить таку захмарну ціну, але ймовірно, що навіть реалістична сума продажу принесе пристойний прибуток”, — пояснив він у своєму відео.

Знахідка викликала ажіотаж у соцмережах, адже вона доводить: на звичайних гаражних чи багажних розпродажах можна натрапити на унікальні речі, які перетворюються на справжній скарб у руках уважного покупця.

Раніще ми писали, що відомий валлійський мандрівник знайшов покинутий фермерський будинок в пагорбах і зізнався, що ця знахідка викликала у нього “сум”.