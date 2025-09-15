ТСН у соціальних мережах

Чоловік купив металошукач та здивував несподіваною знахідкою

Чоловік у полі знайшов золото.

Чоловік купив металошукач та здивував несподіваною знахідкою

Чоловік здивував знахідкою у полі / © Unsplash

Чоловік, який останні шість років свого життя провів у пошуках чогось цікавого за допомогою металошукача, не міг повірити своїм очам, коли натрапив на свій перший скарб.

Про це пише mirror.co.uk.

Чоловік купив металошукач та шість років намагався знайти щось цінне. Провівши шість років у пошуках золота в землі, він був вражений, коли знайшов щось неймовірне.

«Я думаю, що щойно знайшов золотий статер, о Боже, я просто не можу в це повірити», — розповів чоловік.

Золото, яке знайшов чоловік / © mirror.co.uk

Золото, яке знайшов чоловік / © mirror.co.uk

Чоловік також показав знахідку та зазначив, що він вражений, що роки пошуків нарешті дали результати.

Він зазначив, що був вражений знахідкою та продовжить пошуки.

Нагадаємо, учені здивували, дізнавшись запах єгипетських мумій.

