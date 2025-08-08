Чоловік купив могилу над Мерилін Монро, щоб бути "над нею" вічно: хто він (фото)

Могила Мерилін Монро / © Getty Images

Чоловік купив могилу над могилою Мерилін Монро, щоб бути «над нею» вічно.

Про це пише LADbible.

Легендарна кінозірка померла 1962-го у віці 36 років внаслідок передозування барбітуратами, і одержимість людей нею за життя продовжилася і після її смерті.

Монро була похована на кладовищі Westwood Village Memorial Park у крипті, яка раніше належала її колишньому чоловікові Джо ДіМаджо, але він продав її 1954 року, приблизно в той час, коли він і кінозірка розлучалися, чоловікові на ім’я Річард Пончер.

Він помер 1986-го у віці 81 року, і, за словами його дружини Елсі, незадовго до смерті він доручив їй подбати про те, щоб його тіло було поховане в могилі над Мерилін Монро, і наполягав, щоб вона поховала його обличчям донизу.

У розмові з Seattle Times вдова Пончера пояснила: «Він сказав: «Якщо я сконаю, і ти не поховаєш мене обличчям донизу над Мерилін, я переслідуватиму тебе до кінця твого життя».

На його похороні вона сказала, що пояснила останнє бажання свого покійного чоловіка і побачила, як його перевернули, щоб його тіло лежало над Мерилін і дивилося на неї обличчям донизу на віки віків.

Хоча Пончер не знав на момент купівлі гробниці, що там буде похована Мерилін Монро, він залишив дуже конкретні вказівки щодо того, що робити з його тілом.

Могили Річарда Пончера та Мерилін Монро / © Getty Images

Пончер насправді купив у ДіМаджо дві гробниці, і через 23 роки після того, як його поховали над Монро, його дружина планувала перенести його до іншої гробниці, яка належала їм.

NPR повідомляє, що це було зроблено тому, що вона хотіла виплатити іпотеку на свій будинок і збиралася виставити на аукціон місце над кінозіркою, щоб його міг придбати хтось інший.

Торги за місце над Монро почалися з 500 000 доларів, але ціна піднялася до 4,6 мільйона доларів, коли аукціон виграв чоловік з Японії.

Здавалося, що час Річарда Пончера, похованого над Мерилін Монро і обличчям донизу, добігає кінця, але переможець аукціону не зміг зібрати гроші, і угода зірвалася.

Тож Пончер залишився спочивати, нависаючи над однією з найвідоміших кінозірок усіх часів, і, насправді, він досі там, оскільки його тіло досі лежить у могилі.

Є ще одна людина, яка успішно заплатила гроші, щоб її рештки були поховані поруч із Монро. Засновник Playboy Г’ю Гефнер 1992 року купив місце поруч із нею за 75 000 доларів.

Він помер 2017-го, тож минув деякий час, перш ніж він зміг скористатися цим місцем, і він сказав: «Я вірю в символічні речі… Провести вічність поруч із Мерилін — це занадто приємно, щоб відмовитися від цього».

