Дата публікації
-
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
- 39
Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік купив одяг на секондхенді і розбагатів
Чоловік здивував знахідкою у секондхенді.
Чоловік купив піджак у секондхенді та знайшов у кишені 2000 доларів.
Про це пише mirror.co.uk
Чоловік розповів, що він вирішив придбати одяг у магазині вживаних речей. Там йому сподобався піджак.
За піджак чоловік заплатив 21 долар. Проте, коли він поглянув у кишеню, то знайшов там згорток грошей. Виявилось, що попередній власник забув або ж навмисно залишив там свої кошти.
На Reddit чоловік зазначив, що він часто купує одяг у магазинах секондхенд та вже знаходив там дрібні гроші, проте 2000 доларів — це вперше.
Читачі зазначили, що вони теж знаходили гроші, коли купували одяг у подібних магазинах.
Один із читачів розповів, що після смерті його тітки, вони прибирали у її будинку і виявилось, що вона заховала в одязі понад 100 тисяч доларів. Згодом її вбрання здали на секонд, оскільки не встигали все перевірити. Він додав, що це може бути схожа історія.
