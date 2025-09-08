ТСН у соціальних мережах

Чоловік купив одяг на секондхенді і розбагатів

Чоловік здивував знахідкою у секондхенді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік знайшов піджак і розбагатів / © pixabay.com

Чоловік купив піджак у секондхенді та знайшов у кишені 2000 доларів.

Про це пише mirror.co.uk

Чоловік розповів, що він вирішив придбати одяг у магазині вживаних речей. Там йому сподобався піджак.

За піджак чоловік заплатив 21 долар. Проте, коли він поглянув у кишеню, то знайшов там згорток грошей. Виявилось, що попередній власник забув або ж навмисно залишив там свої кошти.

На Reddit чоловік зазначив, що він часто купує одяг у магазинах секондхенд та вже знаходив там дрібні гроші, проте 2000 доларів — це вперше.

Читачі зазначили, що вони теж знаходили гроші, коли купували одяг у подібних магазинах.

Один із читачів розповів, що після смерті його тітки, вони прибирали у її будинку і виявилось, що вона заховала в одязі понад 100 тисяч доларів. Згодом її вбрання здали на секонд, оскільки не встигали все перевірити. Він додав, що це може бути схожа історія.

Нагадаємо, чоловік хотів придбати піджак, а знайшов чужий секрет.

