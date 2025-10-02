ТСН у соціальних мережах

Чоловік купив перше видання книжки "1984" за 1 долар: воно може принести йому величезні статки

Чоловік натрапив на унікальну знахідку — перше видання роману Джорджа Орвелла «1984». Куплена за долар книжка може коштувати десятки тисяч.

Примірник книги випущений 1949 року

Примірник книги випущений 1949 року / © Reddit

Несподівана знахідка на розпродажі майна стала вірусною у соцмережах. Чоловік придбав книжку за один долар і лише після цього дізнався, що тримає в руках перше видання культового роману Джорджа Орвелла «1984».

Свій досвід він описав у спільноті Thrift Store Hauls на Reddit. За словами покупця з ніком u/PatternMiserable2114, він не очікував знайти щось цінне.

«Минулими вихідними був на розпродажі. Думав, що всі скарби вже розібрали, а потім побачив цю книгу. Виявилося, що це перше видання, практично нечитане — корінець і обкладинка в ідеальному стані», — написав він.

Йдеться про видання 1949 року у синій обкладинці, випущене видавництвом Harcourt, Brace and Company. Саме тоді роман «1984» вперше з’явився у пресі й одразу став одним із ключових творів XX століття.

Сьогодні такі книжки оцінюють у десятки тисяч доларів. На платформі AbeBooks ціни на перші видання коливаються у межах 20–50 тисяч доларів (від 850 тисяч до 2 мільйонів гривень). Відомий також випадок, коли один примірник продали за $97 850 (приблизно 4 мільйони гривень). Навіть менш рідкісні екземпляри у схожих обкладинках нещодавно на eBay пішли за 975 доларів (понад 40 тисяч гривень).

Не дивно, що користувачі соцмереж були вражені знахідкою. У коментарях вони писали: «Я так заздрю!», «Яка приголомшлива знахідка!» — та жартували: «Великий брат явно наглядав за тобою».

