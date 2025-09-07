- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 840
- Час на прочитання
- 2 хв
Чоловік хотів придбати піджак, а знайшов чужий секрет: що було у кишені (фото)
Хтось повернув піджак після весілля і забув у ньому промову.
Житель Філадельфії натрапив на незвичайну знахідку, приміряючи піджак в одному з магазинів H&M. У кишені він знайшов аркуш паперу з весільною промовою, призначеною для молодят.
По це чоловік поділився у в мережі Reddit.
Ця історія миттєво стала вірусною, зібравши тисячі вподобань та сотні коментарів. Автор публікації, Зак Карті, розповів, що випадково знайшов складений аркуш, коли шукав бирку з розміром.
Хоча костюм йому не підійшов, ця знахідка змусила його замислитися. «Подумав, що це кумедно: хтось купив недорогий костюм, поносив його на весіллі, а потім повернув назад, навіть не почистивши», — пояснив він.
На папері було написано весільний тост, складений двома друзями, Велом та Джеком. У промові вони згадували спільні студентські роки, першу роботу в Нью-Йорку, подорожі та катання на лижах, вітаючи Тоні та Еллі з одруженням.
Користувачі Reddit активно відреагували на історію, ділячись власними незвичними знахідками та жартуючи про ситуацію. Деякі навіть зазначили, що тепер їх «спокуса класти жахливі весільні промови в кишені офіційного одягу».
Як зазначають експерти, такі знахідки у вживаному одязі не є рідкістю. Ринок секонд-хенду у США стрімко розвивається: за даними Capital One Shopping, у 2023 році його обсяг сягнув 53 мільярдів доларів, а кількість комісійних магазинів перевищує 25 тисяч.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американець на ім’я Девід купив у місцевому секондхенді піджак і знайшов у кишені 700 доларів готівкою.