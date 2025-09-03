ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1418
Час на прочитання
1 хв

Чоловік купив піджак у секонд-хенді і розбагатів

Піджак із сюрпризом: чоловік знайшов 700 доларів в «гуманітарці»

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Несподівана знахідка у магазині секонду

Несподівана знахідка у магазині секонду

Американець на ім’я Девід купив у місцевому секонд-хенді піджак і знайшов 700 доларів готівкою в кишені.

Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

«Я завжди бачив пости, де люди радять перевіряти кишені, наприклад, джинсів/штанів тощо, у Goodwill (магазині секонд-хенду — Ред.), і протягом останнього року чи двох, щоразу, коли я ходив до секонд-хенду, я перевіряв деякі кишені деяких речей», — розповів автор.

Проте до цього часу йому не щастило — в одязі нічого не було. Одного разу чоловік вирішив зайти до відділу костюмів і почав перевіряти деякі внутрішні кишені. Він перевірив 9 костюмів, а у десятому знайшов «скарб» — 700 доларів готівкою. Девід спочатку припускав, що купюри можуть бути фальшивими. Проте гроші виявилися справжніми.

«Це сталося якраз у найдоцільніший час. Останнім часом у мене мало грошей, і я буквально молився, щоб щось з’явилося. І це сталося», — сказав він.

Читачі змогли побачити серію фотографій, на яких видно, як з кишені піджака витягують 100-доларові купюри.

Піджак з секонд-генду приніс чоловіку неочікуваний дохід_4
Піджак з секонд-генду приніс чоловіку неочікуваний дохід_1
Піджак з секонд-генду приніс чоловіку неочікуваний дохід_3
Піджак з секонд-генду приніс чоловіку неочікуваний дохід_2

Раніше ми писали, які небезпеки приховує в собі одяг із секондхенду.

Дата публікації
Кількість переглядів
1418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie