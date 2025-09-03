- Дата публікації
Чоловік купив піджак у секонд-хенді і розбагатів
Піджак із сюрпризом: чоловік знайшов 700 доларів в «гуманітарці»
Американець на ім’я Девід купив у місцевому секонд-хенді піджак і знайшов 700 доларів готівкою в кишені.
Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.
«Я завжди бачив пости, де люди радять перевіряти кишені, наприклад, джинсів/штанів тощо, у Goodwill (магазині секонд-хенду — Ред.), і протягом останнього року чи двох, щоразу, коли я ходив до секонд-хенду, я перевіряв деякі кишені деяких речей», — розповів автор.
Проте до цього часу йому не щастило — в одязі нічого не було. Одного разу чоловік вирішив зайти до відділу костюмів і почав перевіряти деякі внутрішні кишені. Він перевірив 9 костюмів, а у десятому знайшов «скарб» — 700 доларів готівкою. Девід спочатку припускав, що купюри можуть бути фальшивими. Проте гроші виявилися справжніми.
«Це сталося якраз у найдоцільніший час. Останнім часом у мене мало грошей, і я буквально молився, щоб щось з’явилося. І це сталося», — сказав він.
Читачі змогли побачити серію фотографій, на яких видно, як з кишені піджака витягують 100-доларові купюри.
