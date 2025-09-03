Чоловік купив піджак у секонд-хенді і розбагатів

Несподівана знахідка у магазині секонду

Американець на ім’я Девід купив у місцевому секонд-хенді піджак і знайшов 700 доларів готівкою в кишені.

Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

«Я завжди бачив пости, де люди радять перевіряти кишені, наприклад, джинсів/штанів тощо, у Goodwill (магазині секонд-хенду — Ред.), і протягом останнього року чи двох, щоразу, коли я ходив до секонд-хенду, я перевіряв деякі кишені деяких речей», — розповів автор.

Проте до цього часу йому не щастило — в одязі нічого не було. Одного разу чоловік вирішив зайти до відділу костюмів і почав перевіряти деякі внутрішні кишені. Він перевірив 9 костюмів, а у десятому знайшов «скарб» — 700 доларів готівкою. Девід спочатку припускав, що купюри можуть бути фальшивими. Проте гроші виявилися справжніми.

«Це сталося якраз у найдоцільніший час. Останнім часом у мене мало грошей, і я буквально молився, щоб щось з’явилося. І це сталося», — сказав він.

Читачі змогли побачити серію фотографій, на яких видно, як з кишені піджака витягують 100-доларові купюри.

