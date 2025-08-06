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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Чоловік купив прикрасу за копійки і був шокований, коли дізнався її справжню вартість (фото)

Недорога покупка принесла молодому юристу несподіваний прибуток — виявилося, що прикраса датується 1960-ми роками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік купив прикрасу за копійки і був шокований, коли дізнався її справжню вартість (фото)

В Британій, у місті Йорк, 26-річний Кайл Тейлор придбав прикрасу за 3 фунти у благодійному магазині та був приголомшений, коли дізнався її справжню вартість.

Про це йдеться у mirror.

Щасливий покупець виявив, що його знахідка, за яку він заплатив лише 3 фунти, насправді може коштувати понад 900 фунтів стерлінгів.

Італійська теракотова маска-бра принесла помічнику юриста шалений прибуток Фото: Jam Press/@kylejohntaylor

Італійська теракотова маска-бра принесла помічнику юриста шалений прибуток Фото: Jam Press/@kylejohntaylor

Чоловік побачив незвичну прикрасу в благодійному магазині місцевого хоспісу в Йорку та придбав її 29 липня. Спочатку він подумав, що це садова прикраса, але згодом з’ясував, що це теракотовий світильник у вигляді маски, який може коштувати майже 1 000 фунтів. Подібні вінтажні предмети ручної роботи продавалися онлайн за 957 фунтів.

Кайл розповів, що купив прикрасу, бо полюбляє знаходити «незвичайні» речі. Вдома він скористався функцією пошуку за зображенням у Google, щоб дізнатися більше — і був шокований побаченою ціною.

«Я був здивований — думав, це щось із садового центру. Цікавило, з якого магазину вона походить і для чого призначене металеве кріплення. Переглянув кілька схожих варіантів — стилі та ціни відрізнялися, але один лот на сайті аукціонів майже ідентичний до мого. Мені вже подобалась ця річ, ще до того, як я дізнався її вартість, але ця знахідка лише підтвердила, що покупка була вдалою. Я завжди звертаю увагу на антикваріат та меблі у благодійних магазинах. Люблю усе незвичайне — зазвичай нічого конкретного не шукаю, просто переглядаю полиці, бо ніколи не знаєш, що можна знайти у секонд-хенді», — розповів покупець.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що археологи знайшли загадкове підводне місто. Це відкриття може "переписати" Біблію.

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