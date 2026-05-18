Чоловік купив старий будинок та щоночі чув загадкові звуки: він був шокований, коли дізнався причину

Чоловік купив старий будинок і коли переїхав туди, то почав чути загадкові звуки у стінах. Виявилось, що там застрягло кошеня.

Про це пише mirror.co.uk.

Власник будинку розповів, що нещодавно переїхав до старого будинку, де часто чути, як безпритульні коти бігають по дахах і підвальних приміщеннях зовні. Але протягом двох днів він постійно чув відчайдушне нявкання, що долинало зсередини самого будинку. Розповідаючи про це в Інтернеті, він сказав: «Я обшукав весь будинок, горище та підвальне приміщення, але нічого не знайшов. Я навіть зателефонував до пожежної служби, і вони запропонували прийти та розібрати мої стіни без будь-якої відповідальності, тож я сказав, що зателефоную їм пізніше».

Не маючи змоги й далі ігнорувати крики, чоловік розповів, що прокинувся на світанку після «дивного сну», який підштовхнув його піти й раз і назавжди врятувати тварину.

Притуливши вухо до стіни, він зрозумів, що звук, здавалося, доносився зсередини однієї з зовнішніх стін будинку.

Озброївшись лише кишеньковим ножем, він обережно почав розрізати гіпсокартон у тому місці, де на фарбі вже була подряпина.

Він додав: «Це старий будинок, тож за гіпсокартоном ховається великий дерев’яний каркас, тому я не зміг просунутися достатньо далеко, щоб щось побачити чи добре обмацати. Раптом я почув гучне нявкання і почав різати далі. Я побачив, як з’явилася маленька лапка, тож відклав ніж, щоб не поранити її».

За кілька хвилин йому вдалося просунути руку крізь отвір і витягнути застрягле кошеня, тримаючи його лише кінчиками пальців.

На щастя, кошеня пережило це випробування і зараз перебуває в безпеці та одужує. Чоловік сказав: «Його нагодували, напоїли, вимили, і зараз воно добре відпочиває».

