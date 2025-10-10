Картина з котом / © mirror.co.uk

Реклама

Кріс Хаттон, який протягом шести років займається перепродажем товарів, зірвав справжній джекпот, придбавши картину всього за £20 у благодійному магазині в Дорсеті. Згодом виявилося, що вартість цього витвору мистецтва може сягати понад £450.

Про це пише Mirror.

Інтуїція на £450

47-річний Кріс розповів, що, оглядаючи вітрину благодійного магазину, його увагу привернуло яскраве полотно. Хоча чоловік зізнається, що зазвичай не захоплюється мистецтвом і, тим більше, не є фанатом котів, щось підказало йому ризикнути.

Реклама

«Іноді просто відчуваєш, що щось варто купити, навіть не знаючи про це нічого», — пояснив він.

Кріс придбав картину художника Лі Вудса (Lee Woods) за £20, вважаючи, що це надто гарна угода, щоб від неї відмовитися.

Картина художника Лі Вудса. / © mirror.co.uk

Виявилося, це оригінал

Коли Кріс приніс покупку додому і вийняв її з рамки, він зрозумів, що це не звичайний друкований постер, а справжній оригінал. Раптове осяяння обернулося на потенційний великий прибуток. Кріс провів дослідження і виявив, що аналогічні роботи Лі Вудса продаються в інтернеті за ціною від £200 до понад £700.

Одну схожу картину цього художника продали на аукціоні за £360, а іншу виставили за £650. Кріс підкреслив, що захоплення перепродажем — це постійний ризик, але непередбачуваність знахідок робить це захоплюючим.

Реклама

«Це дуже цікаво, адже ніколи не знаєш, що знайдеш, чи то в благодійному магазині, чи на розпродажі з багажника автомобіля», — додав він.

Наразі Кріс готується виставити свій унікальний витвір на продаж за £450, сподіваючись, що його інтуїція окупиться.

Нагадаємо, жінка, яка придбала вінтажне намисто в секондгенді лише за 10 дол., випадково з’ясувала, що тримає в руках справжній скарб. Виявилося, що прикраса зроблена з прісноводних чорних перлів, що підтвердив ювелір.

Один із «мисливців за вигідними покупками» здивував не лише себе, а й зірку Голлівуду, коли під час пошуків у місцевому магазині вживаних речей знайшов справжній скарб. Серед різного мотлоху була прихована іграшка, яка коштувала лише $2,99, а виявилася рідкісним колекційним предметом з особистим автографом знаменитого коміка.