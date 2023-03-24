Чоловік ледь не помер під час сексу з дружиною: що з ним сталося

Чоловіка знудило і він знепритомнів на коханій.

В Індонезії чоловік ледь не помер під час сексу зі своєю дружиною після того, як знепритомнів на ній.

42-річному чоловіку стало зле через раптовий розрив аневризми головного мозку.

Про це пише thesun.co.uk.

Його знудило, потім з'явилася слабкість у правій стороні тіла, перш ніж він впав на кохану.

За три години чоловіка доставили до відділення невідкладної допомоги. У нього залишилося серйозне пошкодження головного мозку, медики попередили, що він міг померти.

У медичному звіті йдеться, що він не вживав наркотики, ніколи не приймав препаратів для розрідження крові, антитромбоцитарних препаратів або сексуальних афродизіаків.

Розрив аневризми викликав гостру субдуральну гематому - серйозний стан, при якому кров накопичується між черепом та поверхнею мозку.

Хоча лікарі не розкрили, що призвело до розриву його аневризми, медичні звіти показали, що спусковим гачком часто можуть бути тяжкі вправи, що спричиняють сплеск частоти серцевих скорочень та задишку.

Дослідження показали, що дві третини людей, які страждають на гостру субдуральну гематому, виживають, але половина з них залишається з пошкодженням головного мозку та інвалідністю.

Чоловік пройшов ретельне обстеження, щоб оцінити його зір, мовлення та фізичні реакції, і результати показали, що його черепно-мозкова травма була серйозною. За тиждень пацієнтові зробили операцію з відновлення аневризми, що розірвалася, і зменшення набряку і тиску на мозок.

Чоловікові пощастило вижити і, як повідомляється, він відновив здатність рухати правою стороною тіла. Втім, в нього залишилося незворотне ушкодження нерва у лівому оці, який контролює рух м'язів та допомагає зосередитися.

Нагадаємо, у Великій Британії сенатора від Нігерії визнали винним у спробі купити органи для своєї дочки. Постраждалий нічого не знав про операцію та пов'язані з нею ризики.

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