Чоловік ледь не втратив зір через забобони: що він робив

Чоловік / © Freepik

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Мешканець Китаю дістав серйозну травму ока після того, як декілька днів поспіль навмисно бив себе по ньому, намагаючись позбутися посмикування, яке вважав поганою прикметою.

У результаті лікарі діагностували в нього відшарування сітківки та були змушені провести термінову операцію, пише Oddity Central.

У різних країнах існують власні забобони, пов’язані з посмикуванням ока. Дехто вірить, що це провіщає важливі події, а інші намагаються «нейтралізувати» прикмету різними ритуалами. Однак історія китайця показує, що такі спроби можуть мати небезпечні наслідки.

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Згідно з поширеним китайським повір’ям, тремтіння лівого ока віщує багатство, тоді як посмикування правого нібито є передвісником нещастя.

Саме з такою ситуацією зіткнувся Ле з міста Ухань у провінції Хубей. Його праве око безперервно посмикувалося протягом декількох днів. Чоловік намагався усунути проблему безпечними способами, зокрема робив теплі компреси, однак це не принесло результату.

Чим довше тривало посмикування, тим сильніше Ле переконував себе, що на нього чекає біда. Зрештою він почав шукати поради в Інтернеті й натрапив на рекомендацію, яка виявилася вкрай небезпечною — декілька разів ударити себе по оку, щоб припинити тремтіння.

Чоловік буквально сприйняв цю пораду. Протягом трьох днів він неодноразово бив себе по правому оку та навколо нього.

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Посмикування справді припинилося, однак дуже швидко з’явилися набагато серйозніші симптоми.

Ле помітив, що майже припинив бачити боковим зором. Його поле зору різко звузилося, і він міг розрізняти лише те, що перебувало просто перед ним.

Після звернення до лікарні медики спочатку не могли зрозуміти причину такого стану. Лише коли пацієнт розповів, що декілька днів поспіль навмисно завдавав собі ударів по оку, картина стала зрозумілою.

Обстеження показало, що в чоловіка сталося відшарування сітківки — небезпечний стан, який без своєчасного лікування може призвести до незворотної втрати зору.

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Лікарі негайно провели термінову операцію. На щастя, втручання виявилося успішним: зір вдалося відновити, а медики прогнозують повне одужання пацієнта.

Фахівці наголошують, що посмикування ока найчастіше пов’язане зі стресом, перевтомою, нестачею сну або надмірним вживанням кофеїну й не потребує подібних «народних» методів лікування. Якщо симптом не минає або супроводжується погіршенням зору, необхідно звернутися до офтальмолога, а не експериментувати зі здоров’ям.

Нагадаємо, чоловік чотири місяці жив із нестерпним болем, поки в нього не "вибухнули сідниці".

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