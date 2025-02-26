Чоловік має 16 дружин, 104 дітей та 144 онуків: як вони живуть (фото)

Африканець присвятив своє життя тому, щоб розширити свою сім'ю настільки, наскільки це можливо.

Чоловік із маленького села в регіоні Нджомбе, Танзанія, має дуже особливу родину. Мзі Ернесто Муінучі Капінга одружений із 16 жінками, має понад 100 дітей і 144 онуків. Подібним досягненням також може похизуватися 70-річний угандієць, що виховує 102 дітей та 578 онуків.

В інтерв'ю Afrimax Капінга показав свою садибу, що схожа на маленьке село, де кожна з дружин має власний будинок.

Чоловік розповів, що почав розширювати свою сім'ю на прохання батька. Він побрався зі своєю першою дружиною 1961 року і через рік після цього у них народилася перша дитина. Втім, батько сказав йому, що однієї дружини недостатньо. Він запропонував заплатити посаг, якщо той погодиться взяти більше дружин і мати більше дітей.

"Наш клан невеликий, я хочу, щоб ти його розширив", — нібито сказав йому батько, і він прийняв цю місію. Його тато заплатив посаг першим п'ятьом дружинам, але на цьому не зупинився. На піку свого полігамного життя Ернесто мав 20 дружин. Деякі з них вирішили піти, інші померли, але сьогодні він досі живе з 16 дружинами, семеро з яких є його сестрами.

Мзі Ернесто Капінга / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Важко зрозуміти, навіщо дружині ділити чоловіка з іншими жінками, але дружини Мзі стверджують, що все було пов'язано з його репутацією хорошого, шанобливого чоловіка. Одна з його дружин розповіла своїй сестрі про нього і про хороше життя, яке вона мала поруч із ним, і та захотіла жити так само, тому вони вирішили поділити його. Зрештою, семеро сестер вийшли заміж за Капінгу. Тепер вони живуть у злагоді і стверджують, що між ними немає ревнощів.

"Тут кожна має свою роль, — каже патріарх. — У кожної дружини свій будинок, своя кухня, немає жодної конкуренції. Кожна знає своє місце, ми разом господарюємо, разом їмо, разом працюємо. Це не просто дім, це система, і вона працює".

Сім'я Мзі Ернесто Капінги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Очевидно, що вся сім'я залежить від власної важкої праці, вони повністю покладаються на свої врожаї та худобу, щоб прогодуватися. Переважно вони вирощують кукурудзу, боби, маніок і банани, а те, що не споживають самі, продають або обмінюють на інші товари.

"Люди думають, що я все контролюю, — каже Капінга. — Але правда полягає в тому, що жінки тримають цю сім'ю разом, а я тут лише для того, щоб направляти їх".

Сім'я Мзі Ернесто Капінги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Усі дружини стверджують, що вони завжди відкрито говорять про свої проблеми і не дозволяють образам загрожувати єдності сім'ї. Якщо вони не можуть домовитися між собою, то звертаються до Ернесто, і він вислуховує їх, не стає на чийсь бік, а лише дає поради. З огляду на все, ця система досі працювала бездоганно.

Територія Мзі Ернесто Капінги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Цікаво, що Мзі Ернесто Муінучі Капінга зізнався, що йому іноді важко пригадати імена всіх своїх дітей та онуків, стверджуючи, що він пам'ятає близько 50 імен із того, що спадає йому на думку. Решту імен він згадує, коли бачить їхні обличчя.

Сім'я Мзі Ернесто Капінги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Гігантська сім'я Капінги мала б бути ще більшою, але він втратив 40 дітей через хвороби та нещасні випадки. Він сумує і пам'ятає про них, але рухається вперед, бо має ще багато живих нащадків, які потребують його постійної уваги.

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