Чоловік має 6 дружин: як вони живуть усі разом і обирають нових жінок (фото)

У чоловіка є "старша дружина", яка повинна схвалити його нових пасій.
37-річний Артур О Урсо з Сан-Паулу в Бразилії одружився одразу з 6 дружинами. Він розповів, що нових жінок для нього схвалює його старша дружина.
Про це пише mirror.co.uk.
Раніше 37-річний бразилець мав дев'ять дружин. Однак торік він розлучився з чотирма з них, а згодом одружився зі ще однією.
Наразі він "одружений" з 27-річною Луаною Казакі, 21-річною Емеллі Соуза, 24-річною Валькірією Сантос, 51-річною Оліндою Марією, 23-річною Даміаною та 28-річною Амандою Альбукерке.
"Старшою" дружиною вважається Луана. Артур і Луана, обидва свінгери, вирішили оформити свої стосунки 2021 року.
Одна з дружин чоловіка, Олінда, сказала: "Луана - перша дружина, і вона повинна була схвалити мене. Це була суміш почуттів, але коли ми зустрілися, ми вже усвідомили зв'язок, який існував між нами".
Олінда додала, що вона разом з іншими жінками дбає про Артура. Сімейка заробляє тим, що публікує в соцмережах фото незвичної родини та дає поради щодо сексу.
Тепер Артур хоче дітей. Хоча він хоче мати дитину від кожної зі своїх дружин, а тому поки вони вирішили обмежитися сурогатним материнством. Чоловік планує використати яйцеклітину своєї першої дружини, Луани.
"Я не хочу засмучувати жодну з моїх шести дружин, вибираючи, яка з них завагітніє першою, тому ми обрали сурогатне материнство", - каже Артур.
Також чоловік планує не зупинятися на шістьох дружинах і планує знайти собі нових жінок.
Нагадаємо, у США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррісон одружився з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей.
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