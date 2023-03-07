Чоловік місяць не вилазив з вечірок: його паралізувало та відібрало мову

У розпачі він звільнився з роботи і почав працювати на круїзному лайнері, намагаючись відгородитися від такого способу життя. Однак це виявилося не так просто.

Після цілого місяця вечірок, наркотиків і надмірного вживання алкоголю 28-річний Алекс Слоан із Великої Британії опинився частково паралізованим і втратив дар мови.

Про це повідомляє Mirror.

Алекс розповів, що після того, як у підлітковому віці він зазнав знущань у школі, вирішив стати популярним та отримати повагу від своїх однолітків.

Він почав працювати в барі в центрі Ліверпуля, а також виступав у складі гурту The Kavez.

Однак "світське життя" вплинуло на здоров’я чоловіка, оскільки він познайомився з алкоголем і наркотиками. Це зрештою призвело до катастрофічних наслідків.

"Перебування у групі відкрило мені очі на вечірки, і люди почали хотіти бути поряд зі мною. Тоді, коли в барі ставало дедалі зайнятіше, я був відповідальним за те, щоб забезпечити вечір боса, і сотні людей щовечора приходили до мене і хвалили мене", – поділився Алекс.

Під час Різдва 2017 року він працював від 10:00 до 01:00 щодня протягом двох тижнів і щоденно вживав кокаїн. Тобто чоловік майже не спав та іноді не повертався додому, а просто дрімав в офісі перед наступною зміною.

Але після цілого місяця вечірок, наркотиків і надмірного вживання алкоголю Алекс був частково паралізований на вісім місяців і чотири місяці не міг говорити.

"Невдовзі після того місячного запою у мене були серйозні проблеми з нервами, і моя ліва лопатка була паралізована на вісім місяців. Незабаром після цього нерви в моїх голосових зв’язках відключилися, і я залишився без голосу на чотири місяці", – розповів Алекс.

Тоді чоловік розповів своїм друзям, що хоче змінити спосіб життя.

"Я так багато розмовляв зі своїми товаришами, кажучи, що мені потрібно припинити, що я більше не хочу цього робити, але вони сказали мені, що це нормально, і це просто трохи весело", – поділився британець.

У розпачі він звільнився з роботи і почав працювати на круїзному лайнері, намагаючись відгородитися від вечірнього способу життя.

Спершу Алексу було важко змінити своє життя, та згодом все ж зумів залишатися тверезим протягом восьми місяців.

"Перші три тижні, подорожуючи Балтійським морем посеред зими, були жахливими. Усі мої так звані "друзі" жодного разу не написали повідомлення, щоб дізнатися, як я, чи навіть, що я роблю. Я був єдиною англомовною людиною на кораблі з 5000, я ніколи не почувався таким ізольованим у своєму житті", – розповів чоловік.

"Після чотирьох місяців безперервної щоденної психологічної боротьби я заспокоївся і справді насолоджувався рештою восьмимісячного контракту. Я думав, що нарешті подолав своїх демонів", – зазначив Алекс.

Він додав, що не вживав алкоголь протягом восьми місяців і більше навіть не думав про вечірки. Чоловік був у найкращому фізичному та психічному стані за останні роки.

"Це швидко змінилося, коли я повернувся з корабля. У той день, коли я повернувся додому, я прибув на чотири дні, і я повернувся до своїх старих звичок. Я витратив половину своїх заощаджень за останні вісім місяців на вечірки, і перш ніж я це усвідомив, мені здалося, що я взагалі не був у від’їзді, а повернувся до того життя", – описав ситуацію Алекс.

Він зізнався, що відчув ненависть до себе і не хотів більше продовжувати: "Я був повністю переможений. Це була найнижча точка в моєму житті".

Однак чоловік продовжив свою роботу на круїзному лайнері і поступово скоротив кількість вживань наркотиків та алкоголю. Свій останній алкогольний напій Алекс випив у День подарунків 2021 року.

Зараз чоловікові 28 років і він є кваліфікованим персональним тренером у спільноті Limitless Lifestyle Community. Цю спільноту Алекс заснував разом зі своїм другом Леві Осборном задля просування сталого здорового способу життя.

"Я кардинально змінив своє життя – якби я цього не зробив, я міг би навіть не бути тут сьогодні. Це була довга і самотня подорож, яку я не міг подолати до кінця кілька разів. Тоді я знав, що хочу створити щось, що допоможе людям подолати все, з чим вони борються, – вечірки, безладне харчування, впевненість у собі чи самолюбство", – розповів Алекс.

"Якщо ви дійсно хочете змінитися, ви повинні подивитись на себе, на те, з ким ви проводите час, і вам доведеться ухвалити кілька важких рішень. Одна річ, яку я виявив під час своєї п’ятирічної подорожі, це те, що зробити це набагато важч, ніж може здатися. Я не хочу, щоб хтось страждав сам, як я, і я дуже вдячний, що зміг створити спільноту з Леві, яка допомагає багатьом людям", – резюмував чоловік.

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