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Чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки (відео)

Чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки (відео)

Чоловік мріє стати коллі / Фото: mirror.co.uk

Це його "життєва амбіція".

Японець, відомий у мережі як Toкo, витратив два мільйони ієн (11 500 доларів), щоб здійснити свою "амбіцію всього життя" — мати вигляд як собака породи коллі.

Про це пише mirror.co.uk.

Він навіть має доволі реалістичний костюм тварини розміром з людину. Він його замовив у фахівця з костюмів для кіно та телебачення, і на виготовлення пішло 40 днів.

Токо у костюмі коллі / © mirror.co.uk
Токо у костюмі коллі / Фото: mirror.co.uk

У Токо є свій канал на YouTube з більш ніж 28 тисячами підписників. Там він регулярно ділиться відео про те, як він вчиться їсти, грати і тренуватися, як собака.

"Я рідко говорю своїм друзям, бо боюся, що вони вважатимуть мене дивним. Мої друзі та сім'я, схоже, були дуже здивовані, дізнавшись, що я став твариною", - сказав він.

Токо також зізнався, що завжди "мріяв стати твариною", і тепер він одягається декілька разів на місяць, щоб втілити в життя свою дитячу фантазію, і йому подобається "робити те, що роблять лише собаки", тому що це змушує його почуватися справжньою домашньою твариною.

Токо пояснив: "Від дитинства я мав цю невизначену фантазію стати твариною. Цікаво, чи це було бажанням трансформації". Він додав, що обрав коллі, бо це його улюблена порода собак.

У відеороликах можна побачити, як Токо перевертається для погладжування живота, сидить, ходить на повідку та загалом імітує поведінку коллі.

Нагадаємо, британка підло видавала себе за коханого подруги та 25 років виманювала у неї гроші. Вона прикинулася своїм дядьком, у якого була закохана жінка.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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