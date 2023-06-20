Чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки (відео)

Японець, відомий у мережі як Toкo, витратив два мільйони ієн (11 500 доларів), щоб здійснити свою "амбіцію всього життя" — мати вигляд як собака породи коллі.

Про це пише mirror.co.uk.

Він навіть має доволі реалістичний костюм тварини розміром з людину. Він його замовив у фахівця з костюмів для кіно та телебачення, і на виготовлення пішло 40 днів.

Токо у костюмі коллі / Фото: mirror.co.uk

У Токо є свій канал на YouTube з більш ніж 28 тисячами підписників. Там він регулярно ділиться відео про те, як він вчиться їсти, грати і тренуватися, як собака.

"Я рідко говорю своїм друзям, бо боюся, що вони вважатимуть мене дивним. Мої друзі та сім'я, схоже, були дуже здивовані, дізнавшись, що я став твариною", - сказав він.

Токо також зізнався, що завжди "мріяв стати твариною", і тепер він одягається декілька разів на місяць, щоб втілити в життя свою дитячу фантазію, і йому подобається "робити те, що роблять лише собаки", тому що це змушує його почуватися справжньою домашньою твариною.

Токо пояснив: "Від дитинства я мав цю невизначену фантазію стати твариною. Цікаво, чи це було бажанням трансформації". Він додав, що обрав коллі, бо це його улюблена порода собак.

У відеороликах можна побачити, як Токо перевертається для погладжування живота, сидить, ходить на повідку та загалом імітує поведінку коллі.

Нагадаємо, британка підло видавала себе за коханого подруги та 25 років виманювала у неї гроші. Вона прикинулася своїм дядьком, у якого була закохана жінка.

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