Чоловік мстився сусіду історіями про привидів по 10 годин на день

У Китаї чоловік вирішив нестандартно поквитатися із сусідом — він щодня по декілька годин транслював через динаміки моторошні історії про привидів, причому робив це так, щоб формально не порушувати закон.

Про інцидент пише SCMP.

Конфлікт стався у місті Гуанчжоу, де чоловік на прізвище Лу разом із партнеркою Лі посварилися із сусідом Се. Причини суперечки не розголошуються, однак реакція виявилася доволі оригінальною.

У відповідь пара встановила гучномовець біля спільної стіни та почала щодня вмикати записи страшних історій. «Примарні гірські звуки» лунали двічі на день — зранку та ввечері — загалом понад 10 годин щодня.

Попри нав’язливість, гучність була підібрана так, щоб не перевищувати дозволені норми. Вимірювання показали лише 36 децибелів — значно менше за встановлені обмеження у 60 децибелів удень і 50 уночі. Через це правоохоронці не могли застосувати штрафи.

Втім, від «акустичної помсти» постраждав не лише безпосередній сусід. Інші мешканці будинку також скаржилися на постійний шум. Зокрема, чоловік на прізвище Цуй заявив, що це серйозно заважає його родині, особливо дитині, яка готувалася до важливих вступних іспитів.

У результаті він звернувся до Народного суду району Хайчжу з вимогою втрутитися.

Суд став на бік заявника та виніс попередній припис, зобов’язавши Лу припинити трансляцію записів. Під контролем судових працівників чоловік демонтував обладнання та видалив аудіофайли, пообіцявши більше не порушувати спокій.

Історія швидко стала вірусною в Мережі, спричинивши хвилю жартів і подиву. Користувачі дивувалися, що могло змусити людину слухати «жахи» по 10 годин щодня, а дехто іронічно зауважив: можливо, для когось така «помста» була б навіть приємною.

