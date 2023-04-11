Чоловік на прізвисько "Спермінатор" не може знайти кохану через хобі: чим він займається

Він вважає, що його дивне хобі може стає на заваді зустрічі з жінкою мрії.

Американець Арі Нагель, який захопився донорством сперми, тепер має понад 100 дітей в усьому світі.

Про це пише dailystar.co.uk.

48-річний професор математики з Нью-Йорка самотній. Чоловік вважає, що його дивне хобі руйнує особисте життя та стає на заваді зустрічі з жінкою його мрії.

Він сказав, що через стосунки "складно" здавати сперму іншим парам і допомагати їм створювати сім'ї.

"У мене є багато жінок, які, можливо, були б згодні з тим, що я роблю в теорії, але насправді це не так", - сказав він.

Арі став батьком понад 30 дітей лише торік і каже, що він зустрів близько 75% своїх нащадків, які живуть в усьому світі. Він навіть отримав прізвисько "Спермінатор".

Арі Нагель з дітьми / Фото: dailystar.co.uk

Замість того, щоб робити пожертвування банкам сперми, Арі зустрічається безпосередньо з парами, перш ніж організувати донорство.

Також донор пояснив, що більшість його доходу йде на дітей і що вони забирають у нього багато часу, що ускладнює стосунки з жінками.

Станом на жовтень 2021 року п'ять матерів із дев'ятьма біологічними дітьми Арі подали на нього до суду про стягнення аліментів.

Він також розповів, що одного разу підписав позику на купівлю автомобіля для однієї пари, яка отримала його сперму.

Арі Нагель / Фото: dailystar.co.uk

"Поки я роблю пожертвування, побачення – неможливий варіант. Але я сподіваюся продовжити довгострокові стосунки, коли вийду на пенсію", - зазначив чоловік.

Арі додав, що планує піти на пенсію у 50 років, але визнав, що це буде важко. Раніше він оголошував про припинення донорства, але згодом все ж продовжив цим займатися.

Нагадаємо, музикант із Гааги, який став біологічним батьком для 550 дітей, постане перед судом. Чоловіку хочуть заборонити здавати сперму.

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