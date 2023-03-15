Чоловік на знак протесту замазував суперклеєм ресторани із фастфудом: відома причина

Він хотів подати сигнал проти "сучасної продовольчої економіки та зміни клімату".

У німецькому місті Грайфсвальд поліція заарештувала чоловіка, який наносив суперклей на замки крамничок та ресторанів із фастфудом.

Це він робив на знак протесту, пише NDR.

32-річний хуліган заклеїв суперклеєм замки щонайменше десяти закладів.

Як пояснив він полісменам, таким чином хотів подати сигнал проти "сучасної продовольчої економіки та зміни клімату". Чоловік заявив, що він - веган і належить до протестної групи "Друге останнє покоління".

Свою "акцію протесту" затриманий збирався продовжити у й іншому місті – Кілі.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Нагадаємо, аргентинська блогерка Софі Мауре побралася з собою. Втім, за добу після весілля вона подала на розлучення.

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