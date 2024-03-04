Чоловік набив рекордну кількість тату кроликів: скільки їх та який вигляд мають (фото, відео)

Британець із величезною кількістю татуювань кроликів встановив світовий рекорд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

У 42-річного Крейга Еванса на руках, ногах та грудях намальовано 69 унікальних кроликів. Крейг каже, що коли він зробив своє перше татуювання 2009 року, він і гадки не мав, що в результаті він зробить так багато інших. Втім, після того, як він зробив друге татуювання кролика під час поїздки до Нью-Йорка, він вирішив дотримуватися цієї теми.

Йому робили татуювання різні художники з усієї Великої Британії та за її межами, зокрема у таких країнах, як Японія, Південна Корея, Іспанія, Франція та США.

Дизайн кроликів Крейга сильно відрізняється: у нього є реалістичні чорно-білі кролики, барвисті мультиплікаційні, кролик з пістолетом, кролик-робот та багато інших.

Тату Крейга Еванса / Фото: guinnessworldrecords.com

Крейг, який працює оператором телекамери, підрахував, що він витратив близько 12 700 доларів США та 125 годин у кріслі, роблячи татуювання. Він каже, що вони "коштували кожного цента" та "кожної хвилини", особливо тепер, коли він отримав титул Книги рекордів Гіннеса.

Одержимість Крейга кроликами почалася ще в дитинстві з таких персонажів як Багз Банні, Кролик Роджер і Тампер з Бембі. Потім, коли він виріс, він почав збирати витвори мистецтва на тему кролів з усього світу.

"Мені подобається естетика кролика", - пояснив Крейг. "Вони такі милі істоти, і мені дуже подобається поєднання чогось такого милого, як татуювання, яке зазвичай відоме як доля крутих людей. На жаль, у мене немає домашніх кроликів, бо маю тер'єра за окликом Берті. Я не думаю, що це була б гарна пара".

Craig Evans is an absolute sucker for some bunnies



Mae Craig Evans yn caru cwningod @scraggatron@S4C #Ad pic.twitter.com/AuKLkGatKK — Guinness World Records (@GWR) March 1, 2024

Єдине татуювання Крейга, не пов'язане з кроликом, - це татуювання Берті, зображеного в бандані з кроликом, щоб "підтримати тему".

"Я завжди хотів мати запис у Книзі, але навіть у найсміливіших мріях я не думав, що колись його отримаю", — сказав він. "Мій сертифікат у рамці займає почесне місце на стіні моєї вітальні, і я щиро пишаюся та щасливий! Це здійснена мрія".

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