Чоловік написав "страшного листа" родині перед тим, як його вбило плем'я канібалів (фото)

Американський місіонер, який був убитий після спроби навернути до християнства віддалене плем'я, перед смертю надіслав моторошного листа своїй родині.

Про це пише Daily Star.

Джон Аллен Чау вирушив на острів Північний Сентинел в Індійському океані 2018 року. Він хотів розповісти сентинельцям про Ісуса після того, як дізнався про віддалені народи в школі.

Він сподівався, що плем'я прийме його, але вороже налаштована група застрелила його стрілами, коли він приплив до берега на каное.

Джон Чау / Фото: Facebook

Плем'я було відоме тим, що вбивало будь-кого, хто наближався до їхнього дому. Тисячоліттями воно уникало будь-яких контактів з іншими людьми.

У деяких звітах стверджувалося, що вони практикували канібалізм, але це невір'я, як повідомлялося, виросло з нерозуміння практики сусіднього племені онге, які розрізали і спалювали плоть своїх померлих, щоб запобігти їхньому поглинанню злими духами.

Попри їхню репутацію, Джон вирушив на острів приблизно 16 листопада 2018 року. Востаннє його бачили живим, коли найняті ним рибалки висадили його на острові в заповідних водах.

Джон Чау / Фото: Facebook

Ніхто не бачив його смерті, але один рибалка сказав, що бачив "мертву людину, яку ховали на березі", схожу на Джона. Саме тоді вони повернулися, щоб забрати його через декілька днів.

Джон залишив свій щоденник у рибалок перед тим, як піти на острів. Там він написав записку для своїх близьких.

Він сказав, що "робить це, щоб встановити Царство Ісуса на острові". Він просив їх не "звинувачувати плем’я, якщо його вб'ють".

"Ви можете подумати, що я божевільний, але я думаю, що це варто того, щоб заявити про Ісуса цим людям", - почав він. "Будь ласка, не гнівайтеся на них або на Бога, якщо мене вб'ють. Замість цього, будь ласка, проживіть своє життя в послуху тому, до чого Він вас покликав, і я побачу вас знову, коли ви пройдете крізь завісу. Це не безглузда річ – вічне життя цього племені вже близько, і я не можу дочекатися, коли побачу їх біля престолу Божого, що поклоняється їхньою рідною мовою, як сказано в Одкровенні 7:9-10. Я люблю вас усіх і молюся, щоб ніхто з вас не любив нічого в цьому світі більше, ніж Ісуса Христа".

Нагадаємо, "останнє плем'я канібалів на землі" вбиває людей, "одержимих демонами", а потім з'їдає їх. Короваї досі ведуть спосіб життя кам'яного віку.

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