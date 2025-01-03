Чоловік намагався перетнути кордон із трупом жінки на пасажирському сидінні: він здивував поясненням

Хорватська поліція заарештувала громадянина Австрії за підозрою в спробі контрабанди трупа після того, як він був зупинений на прикордонному переході з мертвою жінкою на пасажирському сидінні свого автомобіля.

Про це повідомляє CBS News.

65-річний чоловік був зупинений на прикордонному переході Гунджа з Боснією наприкінці листопада після того, як показав проїзні документи на себе і ще одну пасажирку. У поліцейських виникли підозри, коли вони помітили, що пасажирка "була непритомна і не виходила на зв'язок".

Поліція викликала на місце події судмедексперта, який констатував смерть пасажирки.

Влада заявила, що 83-річна жінка померла в Боснії, а водій намагався вивезти її тіло до Австрії, щоб "уникнути формальностей, пов'язаних із перевезенням померлих".

Поліція не уточнила, які стосунки існували між ними, але місцеві ЗМІ описали чоловіка як законного опікуна загиблої.

Поліція повідомила, що справу офіційно передали до прокуратури країни.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах поліція виявила кокаїн на суму 13 мільйонів євро, захований у двох трунах. Водія авто заарештували.

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