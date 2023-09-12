Чоловік намагався продати сусіду вкрадену у нього ж посилку – фото

Чоловік поділився своїм шоком після того, як його сусід вкрав його посилку, а потім спробував продати йому її назад.

Про це пише ladbible.com.

Він розповів, що замовив в Інтернеті тканину для ландшафтного дизайну, але так і не отримав свій товар поштою.

Однак через декілька тижнів він виявив біля дверей записку. У ній сусід запропонував йому дивакувату угоду. У записці йшлося про те, що тканина була "доставлена випадково", і запитував, чи хоче власник викупити її або обміняти. У листі навіть була вказана торгова марка тканини, що практично підтверджувало, що він забрав собі посилку і намагався швидко отримати прибуток від неї.

"Привіт! Я Сем, я живу далі вулицею. Декілька тижнів тому нам випадково доставили тканину для ландшафтного дизайну, у нас залишився один рулон, якщо ви зацікавлені у його покупці. Ми продаємо його, але якщо ви хочете щось обміняти на нього, ми могли б щось придумати. Напишіть мені, якщо вам цікаво", - йшлося у записці.

Записка від сусіда / Фото: reddit

Юзери заявили, що це доволі зухвалий вчинок, і запропонували власні поради про те, що з цим робити.

Це незаконно втручатися в чиюсь пошту

Я все одно написав би заяву до поліції. Не погрожуйте, просто зробіть це

Скажімо, ось рекордна цифра, у вас є три дні на виплату, інакше я подам до суду цього ж дня

Вирвіть щось у них у дворі, а потім запропонуйте продати їм назад

А чи дослухався до порад замовник та як він вирішив вчинити, поки що невідомо.

Нагадаємо, фани онлайн-трансляцій допомогли врятувати життя змученому туристу, який заблукав на Алясці. Вони помітили його та сповістили працівників парку.

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