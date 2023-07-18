Чоловік намагався тиждень плакати, щоб побити світовий рекорд: він заявив, що осліп (відео)

Чоловік намагався проплакати цілий тиждень, щоб побити світовий рекорд.

Про це пише BBC.

Нігерієць на ім'я Тембу Ебере влаштував безперервну "плакальницю", намагаючись потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Він зняв на відео, як голосить і тримається за голову поряд з таймером, який показує дві години та сім хвилин.

Ролик зібрав у TikTok понад 5,3 млн переглядів.

Втім, у результаті, він залишився боротися з сильним головним болем. У нього були набряклі очі та обличчя. Більше того, Тембу заявив, що навіть тимчасово осліп на 45 хвилин.

Попри свої труднощі, Ебере офіційно не подавав заявку до Книги рекордів Гіннеса, тому його спроба не буде визнана, хоча він розмістив її у соціальних мережах.

Представник Книги рекордів Гіннеса сказав: "Щоб уникнути розчарування, важливо переконатися, що те, що ви хочете спробувати, є дійсним рекордом і що ви розумієте правила".

Нагадаємо, жінка, яка "вийшла заміж за привида", розповіла, як розлучилася з ним під час обряду екзорцизму. Вона також поділилася, що її не влаштовувало у коханому.

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