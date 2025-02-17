Чоловік намагався вимкнути будильник та випадково розіслав друзям відео свого члена (фото)

Технології розвиваються швидко, але інколи вони можуть неочікувано поставити вас у дуже незручне становище. Зокрема, одна викладачка випадково викрила свій роман з неповнолітнім студентом, показавши їхні SMS. Тепер один із власників Google Pixel випадково активував функцію Emergency SOS і надіслав друзям відео, на якому він був абсолютно голий.

Про це він написав на Reddit.

Функція Emergency SOS на телефонах Pixel задумана як корисний інструмент: вона дозволяє швидко викликати екстрені служби, надіслати сигнал небезпеки контактам і навіть записати відео, яке автоматично передається рятувальникам або довіреним людям. Але в цьому випадку все пішло не за планом.

Користувач Reddit, який став жертвою технологічної пастки, поділився історією, що швидко стала вірусною. За його словами, він просто намагався заглушити ранковий будильник, але випадково п’ять разів натиснув кнопку живлення – що є стандартним способом активації екстреного виклику на Pixel.

У результаті телефон автоматично почав запис відео та розіслав його всім 12 екстреним контактам. Проблема полягала в тому, що на той момент користувач був голий.

Чоловік випадково надіслав друзям відео себе оголеного / Фото: reddit

Згідно з його розповіддю, за лічені хвилини почали надходити дзвінки та тривожні повідомлення від друзів, які отримали не лише його місцеперебування, а й відео з незапланованим стриптизом.

"Телефон починає дзвонити, приходять повідомлення. Друзі стурбовані… але не моєю безпекою, а тим, що мій телефон надіслав їм відео, де я повністю голий", – написав він.

Проблема загострилася ще й тим, що функція автоматично завантажує відео в хмару, а потім ділиться посиланням, яке можна відкрити протягом 7 днів. Якщо ним скористаються понад 120 разів, Google автоматично блокує доступ.

"Моє збентеження подарувало всім веселий початок дня або секс-дзвінок о першій годині ночі, залежно від часового поясу", – пожартував користувач.

Іронічно, але ця історія спровокувала хвилю подібних зізнань у коментарях.

Моя колишня зробила це, коли з'явилася ця функція SOS декілька років тому. З якоїсь причини вона вирішила протестувати її у ванній кімнаті і в результаті надіслала мені декілька незручних фотографій з обох камер. На щастя, вона додала мене лише як контакт для екстрених випадків, і ми добре посміялися з цього

Ви не самотні. Моя подруга теж так зробила! Ми з її чоловіком отримали її фото в оголеному вигляді

Нагадаємо, кіт надіслав босу господарки заяву про звільнення. Жінка втратила роботу і премію.

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