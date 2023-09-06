Чоловік намагається перебігти Атлантичний океан на саморобній гідрокапсулі – фото

Він пояснив, навіщо це робить.
У США заарештували чоловіка за спробу перетнути Атлантичний океан на гідрокапсулі, схожій на колесо для хом'яка.
Про це пише ladbible.com.
Іранського спортсмена і активіста, який проживає в США, Резу Балучі затримали 1 вересня після того, як його помітила берегова охорона за 130 км від острова Тайбі, штат Джорджія.
Як виявилося, чоловік прямував до Лондона.
Охоронці спробували перервати його подорож наприкінці серпня і сказали йому сісти на борт їхнього човна, де вони зможуть доставити його до безпечного місця. Однак у відповідь на це Реза погрожував зарізати себе. Ситуація справді загострилася, коли він сказав, що підірве бомбу, і влада повірила загрозі, оскільки, як повідомляється, вона бачила дроти в його руках.
Далі було дводенне протистояння, і на місце прибуло ще одне судно берегової охорони США, щоб допомогти доставити продовольство і інформацію про ураган, що насувався. Зрештою Балучі зізнався, що бомба була несправжньою, і наступного дня піднявся на борт корабля берегової охорони.
Тепер йому пред'явлено звинувачення у перешкоджанні посадці на борт та порушенні наказу капітана порту щодо цієї спроби.
Цікаво, що перетнути Атлантику чоловік намагався не вперше:
Перша спроба 2014 року
Балучі вперше вирушив у плавання на своїй "гідрокапсулі" — перша версія, виготовлена вручну, коштувала активісту 4500 доларів — у 2014 року, сподіваючись дістатися з Помпано-Біч до Бермудських островів у Пуерто-Рико, а потім назад до Маямі.
Однак його плани були швидко зірвані, коли берегова охорона помітила його за понад 100 км від берега Сент-Огастіна і витягла назад на сушу, вважаючи експедицію надто ризикованою для активіста.
Операція з його порятунку - член екіпажу берегової охорони повідомив, що Балучі увімкнув один із його аварійних маяків - коштувала близько 140 000 доларів. До порятунку задіяли не лише рятувальне судно, а й вертоліт та літак.
Дві спроби 2016 року
Балучі вийшов у море з Помпано-Біч, штат Флорида, у квітні 2016 року, попри те, що берегова охорона відмовила йому у дозволі на ще одну одиночну експедицію 2015-го і навіть загрожувала тюремним ув'язненням та великим штрафом.
Він сподівався пробігти через Джексонвілл, Бермудські острови, Гаїті, Кубу, Пуерто-Рико та Кі-Вест. Він взяв для цієї експедиції нову "гідрокапсулу" вартістю 22 000 доларів після того, як його перше творіння було викинуте в море та пошкоджене.
Через два дні після очікуваної п'ятимісячної подорожі берегова охорона вивела його на берег недалеко від узбережжя Юпітера, штат Флорида.
Але це не завадило Балучі зробити третю спробу того ж року, проте берегова охорона знову провела його назад на берег.
Повідомляється, що, як і у випадку з його останньою спробою, Балучі погрожував завдати собі шкоди, якщо влада втрутиться у його поїздку. Згодом, повернувшись на суходіл, активіста відправили на обстеження до психіатричної лікарні.
Спроба 2021 року
Два роки тому Балучі намагався дістатися на своїй кулі Нью-Йорка. Вирушивши із Сент-Огастіна, штат Флорида, він сподівався вирушити в три-чотиритижневу подорож до американського міста.
Цього разу поїздка була перервана, коли Балучі зрозумів, що в його саморобному м'ячі не вистачає GPS та кабелів для заряджання, тому він відмовився від експедиції та вибрався на берег у окрузі Флаглер, штат Флорида.
У чому сенс усіх цих спроб
Реза Балучи заявив, що мріє пробігти через усі 194 визнані країни світу, щоб надихнути усіх і об'єднати. Його мрія – розповісти про життя людей по всьому світу з повною прозорістю. Він буде транслювати цей досвід на камеру та створить фільм.
В інтерв'ю FOX 35 Балучі також пояснив: "Моя мета — не лише зібрати гроші для безпритульних, а й зібрати гроші для берегової охорони, поліцейського управління та пожежної служби. Вони роблять це заради безпеки та допомагають іншим людям. Я ніколи не відмовлюся від мрії. Мене зупинили чотири чи п'ять разів, але я ніколи не здамся".
Нагадаємо, у США п'яний водій випадково викликав копів сам на себе. Він заявив на іншого водія, який, на його думку, їхав не з того боку шосе. Але все було навпаки.
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