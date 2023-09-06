Чоловік намагається перебігти Атлантичний океан на саморобній гідрокапсулі – фото

У США заарештували чоловіка за спробу перетнути Атлантичний океан на гідрокапсулі, схожій на колесо для хом'яка.

Про це пише ladbible.com.

Іранського спортсмена і активіста, який проживає в США, Резу Балучі затримали 1 вересня після того, як його помітила берегова охорона за 130 км від острова Тайбі, штат Джорджія.

Як виявилося, чоловік прямував до Лондона.

Гідрокапсула Рези Балучі / Фото: Flagler County Sheriff's Office

Охоронці спробували перервати його подорож наприкінці серпня і сказали йому сісти на борт їхнього човна, де вони зможуть доставити його до безпечного місця. Однак у відповідь на це Реза погрожував зарізати себе. Ситуація справді загострилася, коли він сказав, що підірве бомбу, і влада повірила загрозі, оскільки, як повідомляється, вона бачила дроти в його руках.

Далі було дводенне протистояння, і на місце прибуло ще одне судно берегової охорони США, щоб допомогти доставити продовольство і інформацію про ураган, що насувався. Зрештою Балучі зізнався, що бомба була несправжньою, і наступного дня піднявся на борт корабля берегової охорони.

Тепер йому пред'явлено звинувачення у перешкоджанні посадці на борт та порушенні наказу капітана порту щодо цієї спроби.

Цікаво, що перетнути Атлантику чоловік намагався не вперше:

Перша спроба 2014 року

Балучі вперше вирушив у плавання на своїй "гідрокапсулі" — перша версія, виготовлена вручну, коштувала активісту 4500 доларів — у 2014 року, сподіваючись дістатися з Помпано-Біч до Бермудських островів у Пуерто-Рико, а потім назад до Маямі.

Перша гідрокапсула Балучі / Фото: Facebook/ Reza Baluchi

Однак його плани були швидко зірвані, коли берегова охорона помітила його за понад 100 км від берега Сент-Огастіна і витягла назад на сушу, вважаючи експедицію надто ризикованою для активіста.

Операція з його порятунку - член екіпажу берегової охорони повідомив, що Балучі увімкнув один із його аварійних маяків - коштувала близько 140 000 доларів. До порятунку задіяли не лише рятувальне судно, а й вертоліт та літак.

Дві спроби 2016 року

Балучі вийшов у море з Помпано-Біч, штат Флорида, у квітні 2016 року, попри те, що берегова охорона відмовила йому у дозволі на ще одну одиночну експедицію 2015-го і навіть загрожувала тюремним ув'язненням та великим штрафом.

Він сподівався пробігти через Джексонвілл, Бермудські острови, Гаїті, Кубу, Пуерто-Рико та Кі-Вест. Він взяв для цієї експедиції нову "гідрокапсулу" вартістю 22 000 доларів після того, як його перше творіння було викинуте в море та пошкоджене.

Гідрокапсула Рези Балучі / Фото: Facebook/ Reza Baluchi

Через два дні після очікуваної п'ятимісячної подорожі берегова охорона вивела його на берег недалеко від узбережжя Юпітера, штат Флорида.

Але це не завадило Балучі зробити третю спробу того ж року, проте берегова охорона знову провела його назад на берег.

Повідомляється, що, як і у випадку з його останньою спробою, Балучі погрожував завдати собі шкоди, якщо влада втрутиться у його поїздку. Згодом, повернувшись на суходіл, активіста відправили на обстеження до психіатричної лікарні.

Спроба 2021 року

Два роки тому Балучі намагався дістатися на своїй кулі Нью-Йорка. Вирушивши із Сент-Огастіна, штат Флорида, він сподівався вирушити в три-чотиритижневу подорож до американського міста.

Цього разу поїздка була перервана, коли Балучі зрозумів, що в його саморобному м'ячі не вистачає GPS та кабелів для заряджання, тому він відмовився від експедиції та вибрався на берег у окрузі Флаглер, штат Флорида.

Затримання 2021 року / Фото: Twitter/ @FlaglerSheriff

У чому сенс усіх цих спроб

Реза Балучи заявив, що мріє пробігти через усі 194 визнані країни світу, щоб надихнути усіх і об'єднати. Його мрія – розповісти про життя людей по всьому світу з повною прозорістю. Він буде транслювати цей досвід на камеру та створить фільм.

В інтерв'ю FOX 35 Балучі також пояснив: "Моя мета — не лише зібрати гроші для безпритульних, а й зібрати гроші для берегової охорони, поліцейського управління та пожежної служби. Вони роблять це заради безпеки та допомагають іншим людям. Я ніколи не відмовлюся від мрії. Мене зупинили чотири чи п'ять разів, але я ніколи не здамся".

Нагадаємо, у США п'яний водій випадково викликав копів сам на себе. Він заявив на іншого водія, який, на його думку, їхав не з того боку шосе. Але все було навпаки.

Читайте також: