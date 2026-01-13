Чоловік намагався посадити у літак мертву дружину: що він сказав, коли моторошна правда розкрилася

Чоловік намагався посадити в літак мертву дружину

Працівники аеропорту запідозрили недобре вже на етапі проходження рамки металошукача. Хоча на перший погляд пасажири мали вигляд як звичайна літня пара, яка повертається після відпустки, пильність охоронця розкрила моторошну правду.

Про це пише The Mirror з посиланням на іспанську пресу.

Момент жаху

Інцидент стався, коли 80-річний чоловік віз свою дружину в кріслі колісному через зону контролю. Охоронець підійшов, щоб допомогти, але помітив, що жінка абсолютно не реагує на оточення.

«Охоронець підійшов до жінки, і чоловік передав йому візок. Коли працівник взяв її за руку, то помітив, що у неї аномально низька температура і вона не дихає», — розповів свідок події.

Співробітник негайно викликав медиків та поліцію. За лічені хвилини було активовано протокол надзвичайної ситуації.

Версія чоловіка

Під час допиту пенсіонер стверджував, що його дружина померла лише за кілька годин до вильоту, вже перебуваючи в аеропорту. Однак низька температура тіла викликала у правоохоронців сумніви щодо правдивості його слів.

За даними місцевих ЗМІ, персонал підозрює, що чоловік міг спробувати перевезти тіло під виглядом живого пасажира, щоб уникнути складної та дорогої процедури репатріації померлого. Також є версія, що він намагався звинуватити в її смерті умови в аеропорту.

Розслідування

Адміністрація аеропорту Тенеріфе підтвердила факт інциденту, зазначивши, що він стався кілька місяців тому, але подробиці стали відомі лише зараз.

Чоловіка затримали для допиту, проте наразі невідомо, чи будуть йому висунуті офіційні звинувачення. Поліція та судові медики продовжують розслідування обставин смерті жінки.

