Чоловік нарешті переконав дружину на відкриті стосунки і швидко пошкодував про це: що сталося

Він хотів спробувати щось нове, щоб урізноманітнити довготривалі стосунки з коханою.

Чоловік розповів, як йому вдалося нарешті переконати свою дружину спробувати відкриті стосунки, але для нього це не закінчилося добре.

Анонімний хлопець поділився своєю скрутною ситуацією на популярному форумі Fesshole на X. Сторінка, яка має мільйон підписників, відома своїми таємними зізнаннями.

Він написав: "Після багатьох років благань я нарешті переконав свою дружину спробувати відкриті стосунки. Тепер ми обидва сидимо в застосунках для знайомств. У неї понад 2 000 лайків, декілька побачень у щоденнику і вона вже переспала з трьома чоловіками".

І якщо у його обраниці зараз бурхливе особисте життя, то у нього ситуація кардинально відрізняється.

У дописі він продовжив: "Я отримав нуль уваги, попри те, що переробив свій профіль і заплатив за розкрутку. Я спустошений".

After years of pleading, I finally convinced my wife to try an open relationship. We're now both on dating apps. She has 2,000+ likes, a few dates in the diary, and has already slept with 3 men. I've gotten zero attention despite redoing my profile and paying for boosts. Gutted. — Fesshole (@fesshole) June 9, 2024

Після того, як він поділився своїм щирим зізнанням, воно зібрало 7,3 мільйона переглядів. Понад 1100 людей вподобали допис і 3100 інших користувачів прокоментували його.

Юзери писали: "Найсмішніше в цьому те, що дружина навіть не хотіла цим займатися", "Я люблю щасливий кінець", "Обожнюю, коли чоловік переоцінює свою ринкову вартість. Насолоджуйся наслідками".

Нагадаємо, молода жінка зустрічається із сімома пенсіонерами одночасно. Історія її бурхливого особистого життя.

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