Чоловік народив дитину, бо його кохана не могла завагітніти (фото)

У Великій Британії 27-річний трансгендерний тато Калеб Болден призупинив свій перехід, щоб народити дитину.

Про це пише nypost.com.

Його партнерка, 25-річна Ніам Болден не могла завагітніти. Жінка пережила три викидні, серед яких мертвонародження близнюків у 23 тижні і 27 тижнів. Після цього Болден сказали, що вона, ймовірно, ніколи не матиме дітей, тому що її яйцеклітини були незрілими і нездатними до запліднення.

Калеб та Ніам Болдени / Фото: SWNS

Пара розглядала декілька альтернативних варіантів, серед яких лікування безплідності вартістю 90 000 доларів. Зрештою вони вирішили, що Калеб виносить їхню дитину.

Припинення ін'єкцій тестостерону, щоб завагітніти, було важким рішенням для трансгендерного батька, який розпочав свій перехід 2017 року.

"Це було несамовито. Перехід це те, чим я хотів займатися з юних років", — зізнається Калеб, менеджер магазину. "Але я знав для себе та своєї партнерки, що це те, чого ми завжди хотіли, і я хотів спробувати".

Калеб Болден / Фото: SWNS

Він припинив ін'єкції тестостерону у січні 2022 року. Пара познайомилася зі своїм донором сперми в соціальних мережах і відразу ж порозумілася. Калеб погодився продовжити, використовуючи внутрішньоматкову інсемінацію – лікування безпліддя, яке, згідно з Penn Medicine, дає сперматозоїдам більше шансів запліднити яйцеклітину.

Лікарі повідомили йому, що є велика ймовірність, що він не зможе завагітніти, але протягом шести місяців і трьох спроб все вдалося.

У міру того, як його живіт ріс, все більше людей помічали трансгендерного батька з круглим животом, що викликало неоднозначні думки.

Вагітний Калеб / Фото: SWNS

Він сказав, що більшість його друзів і сім'ї підтримували його, але деякі припустили: "Чоловіки не можуть завагітніти". Калеб згадав, що більшість його колег не знали, що він трансгендерний чоловік, доки він не повідомив, що вагітний.

У травні 2023 року Калеб народив дівчинку Іслу-Рей природним шляхом у лікарні Вест-Саффолк.

Калеб з дружиною в палаті / Фото: SWNS

Команда дозволила Болдену народжувати в окремій палаті, щоб зберегти його конфіденційність. Вони навіть розробили план спеціалізованого догляду, що враховує потреби Калеба. Проте процес пологів не минув без проблем.

Калеб Болден перед пологами з коханою / Фото: SWNS

"Під час пологів частота серцевих скорочень дитини швидко знижувалася, і мені зробили епізіотомію - хірургічне надрізання промежини та задньої вагінальної стінки. Шви розійшлися і протягом п'яти тижнів у мене були постійні інфекції. Я не міг рухатися", - сказав він.

Калеб народив природним шляхом / Фото: SWNS

Він намагався годувати грудьми, але "виявив це досить складним".

Унікальна родова подорож спричинила у Калеба певні сумніви щодо ролі, яку він зіграв для своєї дочки.

"Я знаю, що вона моя дочка, і я народив її, але для мене це було дуже дивно, і я не почувався батьком для неї", - зазначив він.

Ісла-Рей / Фото: SWNS

Ісла-Рей / Фото: SWNS

Однак тепер, коли він повністю одужав, Калеб відчуває зв'язок із поповненням у сім'ї. Після успішної вагітності сім'я планує розширити свій щасливий будинок із трьох осіб до чотирьох.

"Я хочу ще раз виносити дитину, перш ніж знову почну приймати тестостерон", - каже Калеб. "Я планую зробити це пізніше цього року і знову використовуватиму того ж донора сперми".

Нагадаємо, не так давно трансгендерна жінка вперше перемогла на конкурсі "Міс Нідерланди". Який вона має вигляд.

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