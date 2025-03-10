Чоловік народив дитину та відверто розповів про свій досвід (фото)

Малачі Кларк – перший трансгендерний чоловік у Великій Британії, який народив дитину після природного зачаття, і зараз його сину майже два роки.

Чоловік, який народив дитину, поділився про свій досвід та плани розширити свою сім'ю.

Про це він розповів Mirror.

27-річний Малачі Кларк – перший трансгендерний чоловік у Великій Британії, який народив дитину після природного зачаття. Він і його партнер Чарлі Беннетт кажуть, що їм сподобався їхній унікальний шлях до батьківства.

Їхньому синові, Малюкові А, вже майже два роки, і пара тепер прагне поділитися своєю історією. "Ми хочемо, щоб люди побачили, що в тому, щоб бути транссексуалом, є і позитивна сторона", - каже Малачі. "ЗМІ малюють нас як хижаків, але ми просто пара, яка живе своїм життям".

Кларк народився в жіночому тілі і визнав себе транссексуалом у віці 17 років. Він почав приймати чоловічий гормон тестостерон у 19 років, а у 20 років йому зробили пластичну операцію з видалення грудей.

Адміністративний працівник паліативної допомоги познайомився з Чарлі три роки тому. Малачі каже, що вони "просто закохалися" і "зняли один з одного штани", коли познайомилися на Facebook Dating і пішли на каву на своє перше побачення. За словами Малачі, наступного дня Чарлі прийшов до нього додому і більше ніколи звідти не виходив.

Малачі Кларк / Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

Кларк припинив приймати тестостерон за 18 місяців до їхньої зустрічі після того, як у нього з'явилися побічні ефекти у вигляді сильних акне. Це полегшило йому природне зачаття.

Лише через місяць Малачі і Чарлі дізналися, що чекають на дитину. Через пів року після цього вони заручилися.

Малачі та Чарлі з сином / Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

Тепер горді батьки кажуть, що їхній син пройшов "усі віхи", окрім мовлення, яке розвивається повільніше, оскільки він страждає на аутизм. Незабаром хлопчик піде до дитячого садка разом з іншими дітьми свого віку.

І хоча батьки і зайняті своїм чадом, вони все одно насолоджуються близькістю один з одним. "Секс є секс", - каже Малачі. "Це не гейсекс, не гетеросексуальний секс – це просто секс. Для нас це серця, а не частини – ми задовольняємося тим, що маємо".

Малачі та Чарлі з сином / Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

За словами Кларка, їхня історія є рідкісною, оскільки більшість транспар народжують дітей через донорство сперми або ЕКЗ. Він додав, що багато транслюдей зустрічаються зі статтю, яку їм присвоїли при народженні, а не зі статтю, яку вони ідентифікують.

Однак це не заважає їм планувати розширення сім'ї. "Я пишаюся тим, що народився чоловіком, і хочу мати ще дітей", - сказав Малачі, додавши, що хоче, щоб у їхнього сина був "друг". Він хоче знову зачати дитину природним шляхом, навіть якщо для цього доведеться знову відмовитися від тестостерону, який він почав приймати через шість тижнів після пологів.

Нагадаємо, раніше трансгендерний чоловік зі США народив двох дітей. Він виховує їх як батько-одинак.

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