Чоловік народився із чотирма пальцями на кожній руці: що це за захворювання (фото)

Чоловік, який народився із чотирма пальцями на кожній руці, надав уявлення про те, яким є його життя.

Користувач Reddit анонімно поділився на платформі, що його стан називається олігодактилією.

"В однорічному віці мені зробили операцію з видалення кісток середнього пальця на лівій руці, оскільки вони були нерозвиненими і "застрягли" на тильному боці долоні (трохи нижче за те місце, де повинен починатися середній палець). На моїй правій руці середній і безіменний пальці зрослися в один палець".

Чоловік із 8 пальцями / Фото: reddit

Відтоді, як він поділився цією історією, у багатьох людей виникли запитання, оскільки вони ніколи раніше не бачили нічого подібного. Однак він швидко відреагував, заявивши, що йому просто доводиться "сигналити та кричати", коли він серйозно незадоволений кермуванням.

Багато хто зазначив, що, мабуть, дуже прикро не мати можливості зробити особливо грубий жест, коли відчуваєш розчарування.

Також юзери поділилися своїми історіями: "У моєї двоюрідної сестри таке ж захворювання, і в дитинстві вона перенесла операції, щоб поліпшити її спритність. В іншому вона живе досить спокійним життям, і я пишаюся нею. Коли я був молодшим, я звертав увагу на її руки, але зараз, коли я поряд з нею, це навіть не привертає моєї уваги. Бажаю вам всього найкращого".

Крім того, автор допису відповів на безліч запитань людей та пояснив, як це захворювання впливає на його життя. Зокрема, чоловік припустив, що жив би нормально, навіть, якби в нього був відсутній ще один палець.

Нагадаємо, наречену паралізувало під час дівич-вечора. Веселий жарт пішов не за планом.

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