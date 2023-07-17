Чоловік народився з 12 пальцями, пенісом та вагіною: з якими проблемами він зіткнувся (фото)

Чоловік народився з 12 пальцями, рівномірно розподіленими по шість на кожній руці, а також із чоловічими та жіночими репродуктивними органами.

Він розповів Fantse Youtuber про дискримінацію, з якою зіткнувся, передає dailystar.co.uk.

22-річний молодик живе в Гані, Західна Африка. Він поділився, як через свою особливість від нього відмовився власний батько. Йому довелося жити з бабусею та дідусем.

Чоловік з 12 пальцями / Фото: скриншот з відео

"Коли я був маленьким, за мною прийшли якісь білі люди, і вони хотіли забрати мене, тому мій батько мав розписатися, перш ніж вони змогли забрати мене, але оскільки він не хотів спілкуватися зі мною, він не прийшов. Тому мої бабуся і дідусь сказали, що я маю залишатися таким, яким я є", - пригадав чоловік.

Він пояснив, що в міру того, як він ставав старшим, він поступово виявив, що на його ногах по п'ять пальців, всупереч початковому твердженню його матері, що, як і на руках, він має додаткові пальці на ногах.

Також у нього є пеніс та вагіна / Фото: скриншот з відео

Чоловік хоче знайти кохання, але соромиться свого тіла.

"У мене дві геніталії разом, вагіна та пеніс. Вагіна там плоска, а пеніс зверху, я мочуся через пеніс, але у вагіні немає дірки. Я почуваюся погано, вступаючи у стосунки, бо, можливо, вони можуть втекти від мене, коли побачать, який я", - поділився він.

Він розповів про свої проблеми / Фото: скриншот з відео

Молодик також розповів про дискримінацію та відмову під час пошуку роботи, оскільки роботодавці не наважувалися найняти його через його зовнішність.

Він сказав: "Я дорослий, і мені треба працювати, але роботодавці бачать, який я маю вигляд, і не хочуть мені допомагати".

Нагадаємо, чоловік образився на дружину, яка приховала 50 тисяч доларів на секретному рахунку в банку. Їхній бюджет завжди був спільним, тому він почувається зрадженим.

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