Чоловік найдовше пролежав на матраці та виграв гроші: скільки він витримав

У Китаї відбувся оригінальний конкурс, у якому учасники змагалися не в силі чи швидкості, а у вмінні якомога довше лежати на матраці.

Як повідомляє Oddity Central, переможцем став чоловік, який пролежав на одному місці 33 години і 35 хвилин поспіль, не підводячись навіть до туалету.

15 листопада в торговому центрі міста Баотоу, провінція Внутрішня Монголія, зібралися 240 учасників, щоб випробувати себе в змаганні, натхненному популярним китайським трендом «людей, що лежать» (lying flat). Цей Інтернет-сленг описує стиль життя, коли людина відмовляється від виснажливих перегонів за соціальними стандартами та обирає максимально спокійний, мінімалістичний ритм.

Правила конкурсу були простими: дозволялося лежати в будь-якій позі, читати, їсти, гортати смартфон чи перевертатися, але категорично заборонялося вставати з матрацу – навіть для відвідування вбиральні. Вигравав той, хто залишався лежати найдовше.

Попри відсутність часових обмежень, вже за першу добу вибули 186 учасників. Ті, хто залишився, погодилися на поступове посилення правил. Через 30 годин боротьби в конкурсі лишилася лише невелика група найвитриваліших.

Конкурс / © скриншот з відео

На позначці 33 години й 9 хвилин у грі залишилося троє. Через дві хвилини один здався, а ще двоє трималися понад 20 хвилин, поки нарешті один із них не капітулював на 33 годині 35 хвилині. Інший став абсолютним переможцем.

Китайські медіа повідомляють, що переможець використовував підгузки, щоб не порушувати правила — як і багато інших учасників. Тож жодних санкцій не було: за свою витривалість він отримав 3000 юанів (приблизно 420 доларів США). Друге місце принесло 2000 юанів (280 доларів), третє — 1000 юанів (140 доларів).

Конкурс став справжнім онлайн-феноменом: пряму трансляцію переглянули десятки мільйонів людей, уважно стежачи за тим, хто виявиться найвитривалішим у мистецтві просто лежати.

