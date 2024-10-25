Чоловік найняв блогерів-близнюків, щоб оголосити дружині новину про розлучення – відео

Він не міг сам повідомити дружині новину, тому вирішив заплатити, щоб це зробив не він.

Чоловік найняв інфлюєнсерів, щоб зробити відео на Cameo – платформі, яка дозволяє шанувальникам купувати персоналізовані відеозвернення від знаменитостей або впливових людей – щоб сказати своїй дружині, що він хоче розлучитися.

Про це пише New York Post.

Угорсько-канадійські блогери та професійні рестлери Кріс і Патрік Вороси опублікували відеоролик на TikTok, повідомивши несподівану новину Вікторії, яка незабаром розлучиться.

"Привіт, Вікторіє! Ми просто хочемо сказати, що Девід дуже сильно тебе кохав! Але він більше не кохає тебе і хоче розлучитися", - засміялися близнюки.

Попри невтішну новину для жінки, блогери спробували зробити її веселішою, коли вони підстрибували в повітрі, радісно вітаючи один одного.

Багато людей в Інтернеті знайшли оголошення про розлучення креативним і смішним. Втім, деякі навпаки – не оцінили такий спосіб: "Як можна читати цей сценарій і не сміятися", "Чудово. Мою дружину теж звуть Вікторія", "Якби я таким чином дізналася, що розлучаюся, я б ніколи від цього не оговталася, це було б травматично", "Якби мій чоловік, з яким я прожила багато років, надіслав це відео, ви б побачили мене в новинах тієї ночі".

Нагадаємо, наречена зробила жахливе відкриття про коханого за декілька тижнів до весілля, яке змінило все. Він примудрявся тримати в таємниці від неї декілька особистостей і коханці, але вона врешті-решт його викрила.

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