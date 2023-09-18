Чоловік найняв шпигуна, щоб простежити за нареченою у відпустці з подругами: що він дізнався

Чоловік зізнався, що найняв приватного детектива, щоб шпигувати за своєю нареченою під час її відпустки з подругами.

Про це пише Mirror.

Він розповів, що кохана щороку їздить на відпочинок з дівчатами. Втім, він мав відчуття, що вона "задумала щось погане".

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Він написав на Reddit: "Ми з нареченою разом уже п'ять років. Щороку вона їздить у поїздку лише для дівчаток зі своїми близькими подругами. Щось усередині мене непокоїло щодо цих поїздок. Можливо, це були невеликі зміни у її поведінці після цього або загадкові розмови, які я підслуховував. Замість того, щоб прямо протистояти їй, я зробив те, за що мені дуже соромно. Я найняв приватного детектива, щоб той слідкував за нею під час її нещодавньої поїздки".

Декілька днів тому, він дізнався, що підозри не були безпідставними. Приватний детектив надав докази невірності його майбутньої дружини.

"Це розбило мені серце. Тепер я охоплений цією бурею емоцій. З одного боку, я глибоко жалкую про те, що шпигував і не довіряв їй настільки, щоб говорити про це. З іншого боку, зрада з її боку видається ще більшою. Я кохаю її, але більше не бачу спільного майбутнього. Як мені взагалі підійти до цієї ситуації? Чи зізнатися у своєму стеженні? Чи просто закінчити стосунки, не розкриваючи причин? Будь-які поради вітаються", - додав він.

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Пізніше він поділився оновленою інформацією про свою ситуацію, оскільки багато людей просили його про це. Він поінформував користувачів Reddit і сказав, що намагався "підійти до справи по-дорослому", дав їй можливість розповісти правду і запитав, "чи є щось, чим вона хотіла б поділитися про свою поїздку".

Він поділився, що було далі: "Маючи докази, які були у мене, я розповів їй про все. Вона була приголомшена і одразу ж спитала, звідки я це знаю. Я сказав їй правду, що найняв приватного детектива. Вона була в люті. Я ніколи не бачив її такою злою за всі роки, що ми провели разом. Крім того, відчуваючи, що це правильний вчинок, я поділився доказами з хлопцем одного з її подруг, щоб він міг бути поінформований та розглянути можливість пройти тестування, якщо необхідно. Нам обом було ясно, що наші стосунки досягли критичної точки. Ми розірвали стосунки тоді. Попри те, що це був мій будинок, який я фінансово покрив для нас, я пішов і оселився в готелі, давши їй місце і попросив її зібрати речі та поїхати".

Багато людей поквапилися похвалити дії чоловіка:

Ти вчинив правильно

Респект за те, що ти розповів, що ти справжній

Вона повністю розкрила свій характер, на щастя, ти не одружився з цим сміттям. Чорт із нею, сумно, що тобі довелося мати справу з нею

Нагадаємо, дівчина знайшла в телефоні бойфренда принизливі SMS про себе. Вона показала, що він писав друзям.

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