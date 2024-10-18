Чоловік нажаханий знахідкою у печері під будинком, яким володів понад 50 років – фото

Американець виявив, що жив на вершині "святині" з людських кісток. Це сталося після того, як група дайверів-печерників зробила жахливу знахідку під його будинком.

Про це пише LADbible.

Брати-близнюки Джеймс і Едвард з ActionAdventureTwins регулярно публікують на своєму YouTube-каналі відео про те, наскільки жахливим може бути дослідження підземних печер. Глядачі часто шоковані тим, наскільки сміливо брати зазирають до найнебезпечніших печер Америки.

На відео, опублікованому минулого місяця, до них приєднується Девіс, коли вони досліджують власність, що належала родині протягом 50 років, і яка не знала про величезну яму внизу.

Чоловік знайшов печеру під будинком / Фото: YouTube/ActionAdventureTwins

Після глибокого занурення група натрапила на купу кісток. "Чувак, там внизу так багато кісток. Це схоже на смертельну пастку", - прокоментували вони.

Спустившись ще нижче, дайвери помітили те, що, на їхню думку, було "людськими кістками", які лежали навколо. З них виглядала "маленька святиня" з чимось схожим на людський череп.

Глядачі були переконані, що кістки колись належали живій людині. "Ми з подругою дивимося з Канади! Ми обидві парамедикині, це точно людська стегнова кістка і людський череп. Дякую за чудовий контент!!!", - йдеться в одному з коментарів.

У печері під будинком були кістки людини / Фото: YouTube/ActionAdventureTwins

Тим часом сам Девіс наполягав на тому, що кістки були людськими: "Це точно були людські кістки. Власник землі сказав, що ця земля була гарячою точкою для корінних американських племен, і вони знайшли там понад 200 наконечників стріл за ці роки. Сьогодні вранці мені зателефонували з відділу археології. Вони належать корінним американцям з лісового періоду. Швидше за все, їм 500-1000 років, але може бути і до 3000 років".

Нагадаємо, моторошна знахідка 110-річної давнини може повернути до життя вимерлого тасманійського тигра. Революційне наукове відкриття може прискорити процес повернення виду до життя.

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