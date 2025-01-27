Чоловік нажахав наслідками популярної дієти – фото

М'ясоїдна дієта стала популярним трендом останніх років, де основними продуктами харчування є молочні продукти, яйця, риба, птиця та м'ясо. Попри те, що думки медиків різняться щодо "хижої дієти", все більше людей випробовують її на собі. Не так давно американець, який цілий рік харчувався лише червоним м'ясом і яйцями, приголомшив результатом експерименту, а тепер інший чоловік шокував наслідками.

Як повідомляє Unilad, мешканець Флориди, якому 40 років, дотримувався дієти протягом восьми місяців. Його щоденний раціон складався з паличок масла, сиру і гамбургерів. Він потрапив до лікарні в Тампі після того, як частини його долонь, ліктів і підошов ніг пожовкли.

Його випадок був опублікований в журналі JAMA Cardiology: "Чоловік у віці 40 років звернувся з 3-тижневою історією безсимптомних жовтуватих вузликів на долонях, підошвах і ліктях. Пацієнт перейшов на м'ясоїдну дієту приблизно за 8 місяців до звернення. Його харчові звички містили велике споживання жирів, що складалося з 2-4 кг сиру, шматочків вершкового масла та додаткового жиру, який він додавав у щоденні гамбургери. Він повідомив про втрату ваги, збільшення енергії та покращення ясності мислення".

Хоча чоловікові вдалося скинути декілька кілограмів, він був спантеличений жовтим слизом, виявленим по всьому тілу, який залишався там протягом місяця, перш ніж він вирішив звернутися за допомогою до лікаря.

"Фізичне обстеження виявило множинні безболісні жовтуваті вузлики на долонях і ліктях. Рівень холестерину у пацієнта перевищував 1000 мг/дл, що значно перевищувало його базовий рівень від 210 до 300 мг/дл. Був поставлений діагноз ксантелазма".

Наслідки м'ясоїдної дієти / Фото: JAMA Cardiologym 2024, Marmagkiolis et al

Ксантелазма – це новоутворення, коли під шкірою з'являється "м'яке, жовтувате, жирове відкладення". Хоча ксантелазма не є шкідливою, в деяких випадках "вона може бути індикатором можливого захворювання серця".

Хоча дослідження не надало жодних подробиць про результати лікування чоловіка, воно підкреслило важливість "контролю гіперхолестеринемії для запобігання ускладнень".

Аспірант фармацевтичного факультету попередив про негативний довгостроковий вплив такого роду дієти на людину.

"Ви можете вірити якомусь випадковому авторитету, а ми можемо вірити всьому науковому співтовариству. М'ясоїдна дієта може призвести до дефіциту калорій, тому ви можете схуднути. Круто. Але ви також можете просто мати звичайний дефіцит калорій, гнучку дієту, їсти шоколад, макарони і все одно мати певний баланс. У довгостроковій перспективі у вас може бути низький рівень споживання клітковини, що вплине на ваш кишківник. Це не дуже добре для вас. Ви також отримаєте менше вітамінів і мінералів, наприклад, вітаміну С. Тож може бути добре, що ви отримуєте багато заліза з цього м'яса, але якщо у вас немає вітаміну С, який допомагає засвоєнню, ви насправді не отримаєте тієї користі, про яку ви думаєте", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чоловік 30 днів не їв, а пив лише воду. Він розповів, як це вплинуло на його організм.

Читайте також: