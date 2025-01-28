Чоловік нажахав побічним ефектом трансплантації волосся – фото

Популярність косметичної процедури, до якої часто вдаються чоловіки, що страждають на облисіння, за останнє десятиліття різко зросла на 240 відсотків.

Британець був шокований побічним ефектом пересадження волосся. Від свого відображення у дзеркалі у нього відвисла щелепа приблизно, як і в американця, який ледь не помер після фарбування бороди.

Хоча процедура трансплантації волосся стала звичним явищем, і щодня у світі проводиться понад 2000 операцій, вона не позбавлена ризиків. Саме це нещодавно з'ясував лондонський танцівник Кана Флекс, передає New York Post.

Професійний хореограф показав, що після процедури його голова настільки набрякла, що він навіть порівняв себе з анімаційним персонажем із "Мегамозку".

У його голову було імплантовано 8000 волосин. Процедура тривала чотири години. Вона передбачає багаторазові ін'єкції в шкіру, що призвело до шокувального набряку. Для зменшення набряку на голову була накладена пов'язка.

Кана Флекс / Фото: tiktok.com/@kanahflextv

"Боже мій, що відбувається", - сказав він, коли вперше помітив розмір своєї голови. "Чорт забирай, подивіться на мою голову. Я схожий на кальмара. Я схожий на мегамозок. Я схожий на Роджера з "Американського тата". Що відбувається? Лінія волосся відновиться. Я знаю, що маю божевільний вигляд, але це лише процес. Через пів року я матиму кращий вигляд, але зараз я схожий на іншопланетянина".

Кана Флекс / Фото: tiktok.com/@kanahflextv

Через три дні набряк голови чоловіка значно зменшився.

Нагадаємо, студент наклав на себе руки після невдалого пересадження бороди агентом із нерухомості. Процедура виявилася суцільною катастрофою.

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