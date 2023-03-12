Чоловік не хотів зранку йти на роботу та спланував "теракт": чим все закінчилося

Працівника спортивного клубу в американському місті Мілвокі, що в штаті Вісконсин, звинуватили в поширенні паніки через загрозу терористичного акту.

Про цей випадок розповідає видання Fox6.

До поліції звернувся оператор реєстрації спортивного клубу, який повідомив про телефонний дзвінок із погрозою вибуху бомби. Невідомий чоловік повідомив: “У мене в будівлі бомба. У вас є година на евакуацію або я її підірву”.

У спортклубі провели термінову евакуацію, приміщення обстежили вибухотехніки.

Під час розслідування з’ясувалося, що дзвінок на рецепцію спортивного клубу здійснив 24-річний Ейвон Джеймс, який працює в цьому закладі, але того дня на роботу не вийшов.

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Поліція затримала Джеймса за звинуваченням у поширенні паніки через погрозу вибухом. Він вибачився та зізнався, що погрожував бомбою, якої в нього насправді не було, щоб йому не довелося йти на роботу того дня.

Суд округу Мілвокі визначив для затриманого заставу в розмірі 2500 доларів, інакше йому доведеться чекати рішення суду під вартою.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Пенсильванія чоловік відкрив обліковий запис в PayPal і практично одразу став найбагатшою людиною всіх часів.

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