Чоловік не купував туалетний папір десять років: на що він його замінив і для чого

Американець вже 10 років не купує туалетного паперу

Історія Робіна Грінфілда

Від 2013 року 36-річний амриканський еколог Робін Грінфілд припинив використовувати туалетний папір. Таким чином він вирішив зекономимти гроші та подбати про довкілля - зменшити вирубування лісів. Замість туалетного паперу він вирішив використовувати листя однієї рослини, яке на його думку дає раду із завданням.

Чоловік стверджує, що заощадив тисячі фунтів стерлінгів, не купуючи жодного рулону протягом десяти років.

Спочатку Робін Грінфілд відмовився від купівлі туалетного паперу, замінивши його залишками серветок. Потім почав використовувати для гігієни після туалету лист блакитної шпори, оскільки той має ідеальний розмір і текстуру. Кожний лист рослини розміром зі шматок туалетного паперу, а його м'яка текстура та приємний аромат робить його чудовою альтернативою.

Листя блакитної шпори замість туалетного паперу

Тепер він хоче спонукати інших відмовитись від звичайного рулону туалетного паперу. "Споживання туалетного паперу сприяє вирубці лісів та масовому використанню палива для транспорту".

Робін закликає вирощувати вдома власні рослини, які замінять папір. Американець зазначає, що рослину можна просто посадити вдома, щоб туалетного паперу вистачило на все життя. Великі фабрики, на думку еколога викликають великі руйнування, а вирощувати власний туалетний папір весело та екологічно.

Зазначимо, що середній американець витрачає 11 198 доларів на туалетний папір упродовж свого життя.

Цікаві факти про туалетний папір

Скільки рулонів туалетного паперу витрачається у світі

Виявялється, що в кожній кріїні ця статистика дуже різниться.

Згідно даних глобальної платформи бізнес-даних Statista середньостатистичний американець використовує 141 рулона туалетного паперу щороку. На другому місці — німці зі 134 рулонами. За ними йдуть британці, які споживають 127 рулонів. У Франції громадянин за рік спускає в унітаз у середньому 71 рулон туалетного паперу, в Італії – 70.

Щорічно у світі продається туалетний папір на 2,4 млрд доларів. Але лише 30% населення земної кулі користується туалетним папером.

Багатоманіття туалетного паперу

Сьогодні виробники туалетного паперу намагаються привернути до свого продукту увагу споживачів як тільки можуть: існує папір надм'який, ароматизований різними запахами, білий, кольоровий і навіть зволожений алое вера папір.

У більшості європейських країн найкраще продається білий туалетний папір, а у Франції — рожевий. У Португалії випускається туалетний папір чорного кольору. Буває туалетний папір і яскравих кольорів: темно-червоного, яскраво-зеленого, яскраво-рожевого та яскраво-оранжевого.

Виготовляється туалетний папір із "фінансовим" принтом, "Камасутра", із анекдотами, із судоку, для двох, рівно посередині поділений на дві частини, на яких написано «Для нього» та «Для неї». В американських магазинах можна купити варіанти, де на частинах паперу написано: "Для нього" /"Для нього" та "Для неї"/ "Для неї".

туалетний папір з Судоку

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