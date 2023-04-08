Чоловік не міг сидіти 8 років після виникнення дивного здуття живота: що з’ясували медики

У чоловіка згодом з'явився сильний біль у тазу. Тож щоб обідати разом з родиною, він стояв, спираючись на комод.

У Великій Британії 63-річний Глін Салмон 8 років не міг зручно сісти після того, як спершу відчув дивне здуття живота та звернувся по медичну допомогу.

Про це повідомляє Mirror.

Чоловік помітив проблему ще 30 років тому, коли йому видалили поліпи кишечника після виявлення крові в калі. Салмон зізнався, що боявся слова "рак", однак лікар розвіяв його страхи, сказавши, що онкологію не виявили.

20 років потому чоловік знову виявив кров у своєму калі та відчув сильне здуття живота. Після цього він тиждень провів у лікарні, проходячи аналізи, однак медики не могли встановити причину симптомів.

На контрольному прийомі через два тижні Салмон сам запропонував лікарю провести йому колоноскопію, чого медики не зробили під час перебування чоловіка в лікарні. Використовуючи невелику камеру, щоб зазирнути в органи Гліна, лікарі знайшли багато маленьких поліпів. Зрештою, в чоловіка діагностували рак кишечника, йому потрібна операція, хіміотерапія та променева терапія.

Після шести тижнів хіміо- та променевої терапії у наступні два роки чоловік що три тижні здавав аналізи, щоб переконатися, що рак зник.

"Ви знаєте, коли хтось відчуває ваш біль. Плечі лікаря просто опустилися, і він сказав: "Гліне, мені дуже шкода, я знайшов щось у вашому анусі, потрібно якнайшвидше оглчнути вас і взяти біопсію", – поділився спогадами британець.

"Я був спокійний. Я справді думав, що впораюся, і почувався дуже добре. Цього разу не було жодних ознак. Не було здуття живота та жодного калу в моїй крові. Я почувався чудово, тому що знову тренувався, а потім він знаходить це", – розповів Салмон, зізнавшись, що найбільше переживав за дітей та дружину.

"Мені довелося знову зустрітися зі своїми дітьми та сказати їм, що я знову хворий на рак. Було просто жахливо", – поділився чоловік.

Останні думки Гліна перед операцією були про те, чи побачить він свою родину знову. Однак коли чоловік прийшов до тями після наркозу, то описав ситуацію "вечірку", коли люди товпилися навколо його ліжка.

Операція настільки послабила тазове дно Гліна, що спричинила грижу, і знадобилася ще одна операція. Після цього у чоловіка залишився сильний нервовий біль у тазу, через що він не міг зручно сісти протягом майже десятиліття, і йому потрібен комод, щоб стояти, коли він обідає з родиною.

Тож Салмон купив велосипед для спортсменів, що лежать, який дозволяє йому їздити, нахиляючись на спинку. Цим велосипедом чоловік помандрував через перевал Стельвіо в Італії. Це була поїздка, яку він відклав через рак.

Глін подолав цей шлях за 3,5 години і зібрав понад 4000 фунтів стерлінгів для Maggie's Wirral – благодійної організації, яка надає безкоштовну підтримку та інформацію щодо онкологічних захворювань.

"Незважаючи на те, що справи погіршилися, і я більше не можу займатися спортом, я все ще живу надією, що мій консультант знайде щось, що спрацює. Навіть якщо це працюватиме лише кілька днів, отримати спокій від невблаганного болю було б на вагу золота", – розповів Салмон.

Нагадаємо, 54-річна жінка з Великої Британії померла після двох пластичних операцій у Туреччині.

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