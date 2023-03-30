Чоловік не міг змиритися зі смертю матері і приніс її з кладовища додому

У будинку 76-річного мешканця села Радлін у Польщі було знайдено муміфіковане тіло його матері. Останки жінки, яка померла в 2010 році, її син дістав із сімейної гробниці після поховання, спробував забальзамувати, а потім тринадцять років зберігав удома.

Про це повідомляє видання fakt.pl з посиланням на прокуратуру Сілезького воєводства

Чоловік жив у половині будинку по сусідству із сестрою та її чоловіком, але фактично не підтримував стосунків із ріднею. Зрештою, родичі звернули увагу на його дивну поведінку на вулиці, яка здалася їм божевільною. Після цього на його половину будинку заглянули і жахнулися — у кімнаті на дивані перед телевізором “сиділа” покійна мати. Родичі викликали поліцію та медиків.

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Тести ДНК показали, що муміфіковане тіло належало матері чоловіка, яка померла ще в січні 2010 року. “Після відкриття могили було виявлено, що в труні не було тіла”, - сказала речниця прокуратури Йоанна Сморчевська. За її словами, тіло жінки перепоховають.

У виданні з посиланням на власні джерела повідомили, що муміфікований труп був у ідеальному стані. Як чоловік це зробив, слідчі не розголошують.

“Усе вказує на те, що чоловік використовував якісь хімікати, щоб муміфікувати труп. Від неї був помітний запах нафталіну”, – розповів співрозмовник видання.

За попередньою версією, чоловік не міг змиритися зі смертю матері, тому після похорону вночі поїхав велосипедом на цвинтар і забрав тіло додому, витягнувши його з труни у родинній гробниці.

Прокуратура розслідує цей випадок як наругу над тілом. Підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом психіатрів.

Нагадаємо, раніше а кладовищі в італійському місті Луїно в регіоні Ломбардія 88-річний чоловік помер просто на могилі дружини.

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