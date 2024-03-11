Чоловік не носить взуття три роки: як він на цьому заробляє (фото)

Існує багато способів, як люди можуть заробити трохи додаткових грошей – і один чоловік побачив ідеальну можливість заробити завдяки своїм брудним ногам.

Про це пише Mirror.

Джордж Вудвілл не носить взуття від 2021 року, і тепер він максимально використовує свої брудні ноги і продає їхні фотографії на OnlyFans.

21-річний чоловік веде босоногий спосіб життя і завдяки цьому зумів зустріти "кохання всього свого життя" Розанну. Причиною зміни способу життя стали проблеми з психічним здоров'ям Джорджа, який стверджував, що хоче "відчути всю землю".

Джордж Вудвілл / Фото: George Woodville

Коли він викинув все своє взуття, він згадав, як його сім'я думала, що він "з'їхав з глузду", але тепер йому вдається заробляти на своїх ногах, і це робить "дива" для його самопочуття. Відтоді, як Джордж перейшов до соціальних мереж, у нього з'явилися тисячі шанувальників, які і наштовхнули його на ідею заснувати OnlyFans.

Зараз він заробляє від 500 до 1000 фунтів стерлінгів на місяць на знімках своїх ніг – переважно в громадських місцях, таких як поїзди та кафе. Саме тоді він познайомився з 20-річною Розанною, і пара стверджує, що це було "кохання з першого погляду".

Джордж із коханою / Фото: George Woodville

Розанна почала ходити босоніж лише через декілька місяців після їхнього знайомства, але не все було гладко. Пара розповіла, що їх не пускали до деяких місць через те, що вони ходили босоніж, і зізналася, що їм доводилося вдаватися до "гри з медичною карткою", щоб потрапити до ресторанів і магазинів.

"Ми вже не заперечуємо, якщо нам в ноги потрапляє скло чи щось інше... Я стояв на цьому досить багато разів, але зі мною завжди було все гаразд. Це не заважає мені їхати куди завгодно, де ми можемо не жити в страху, що щось станеться, коли ми виходимо з дому, і я думаю, що це стосується і життя в цілому", - сказав Джордж. "Я дивлюся на життя так, ніби я опинився на безлюдному острові і не маю жодного уявлення про те, що вважається нормальним. Якщо ми хочемо ходити босоніж, то ми повинні мати таку можливість, є багато гірших речей, які ми могли б робити. Мені так пощастило, що я зустрів Розанну і що ми можемо робити це разом, вона – кохання мого життя. Я не думаю, що хтось із нас думає про припинення такого способу життя".

Джордж Вудвілл / Фото: George Woodville

Рішення ходити босоніж прийшло до нього, коли він був на пішій прогулянці з мамою і дідусем. Він стверджував, що шукав "нового досвіду" і подумав "чому б і ні".

"Я просто подумав: "Чому я не відчуваю всю землю? Чому б мені не захотіти відчути її всю? Тож я викинув усе своє взуття".

Однак він додав, що його сім'я "не дуже розуміла цього": "Спочатку вони довго не хотіли мати зі мною нічого спільного, бо думали, що я, мабуть, з'їхав з глузду абощо, але це було не так".

Читайте провідні новини дня:

Він виявив, що ходіння босоніж покращило його психічне здоров'я, і сказав, що це одна з "найкращих речей", які він коли-небудь робив. Він пояснив, що раніше страждав судомами і стверджував, що ходіння босоніж зупинило їх.

Що стосується реакції людей, Джордж стверджує, що вона може бути різною: "Незнайомці, як правило, або думають, що це чудово, або просто проти цього і вважають, що це дуже дивно. Іноді до нас підходять люди і кажуть: "Вау, ви дійсно надихаєте", і "Це так круто, те, що ви робите". Я думаю, що той факт, що ми пара і що ми робимо, робить це більш видовищним".

Але його це, здається, не турбує, оскільки він знає, що заробляє гроші своїми брудними ногами, і додав: "Це тримає мене на плаву у фінансовому плані. Мене не турбує, що думають інші люди, або що вони отримують від перегляду моїх відео, як, наприклад, люди, які мають фетиш на ноги. Для мене це все мистецтво і творчість, і є люди, які цінують цю творчість, у будь-який спосіб, який ви можете собі уявити".

Джордж Вудвілл / Фото: George Woodville

На щастя, його дівчина не проти його сторінки на OnlyFans, але її сім'я категорично проти того, щоб вона разом з ним заробляла гроші на платформі, але вона все одно щасливо живе босоніж для себе. "Тож я просто підвів риску і сказав, що вона не збирається брати участь, але вона допомагає мені фотографувати і допомагає з контентом", - пояснив Джордж.

Щодо планів на майбутнє, Джордж сподівається, що одного дня він зможе зняти власний документальний фільм для Netflix і подорожувати босоніж навколо світу.

Нагадаємо, американець Робін Грінфілд 12 років ходить босоніж та не має жодного взуття. Він не взувається навіть під час походів у гори.

Читайте також: