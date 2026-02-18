Чоловік не спав 8 днів і потрапив до психлікарні: його марення шокують

Британець Томмі Грейвз опинився у психлікарні після того, як не спав 8 днів / © The LAD bible

Британець Томмі Грейвз вирішив пожертвувати сном заради благодійності, але через 8 діб опинився у психіатричній палаті. Його історія про галюцинації та віру в участь у «Шоу Трумена» шокує та змушує переосмислити важливість відпочинку.

Про це пише Lad Bible.

У березні 2021 року Грейвз настільки занурився у збір коштів для благодійності, що підтримує бездомних, що не спав понад тиждень.

«Я просто дуже загорівся цією ідеєю і працював без упину. Що більше працював, то більше нервував. Я взагалі не міг заснути, як би не намагався, бо мозок не вимикався», — згадує 27-річний чоловік.

Зважаючи на те, що дорослим радять спати по 7-9 годин щодоби, Томмі фактично позбавив себе щонайменше 56 годин відпочинку — і це, звісно, серйозно вдарило по його здоров’ю.

Через недосипання з’явилися марення

Щодня стан чоловіка погіршувався: з’явилися марення, і він почав вірити, що здатен зупинити глобальні конфлікти та вирішити проблеми расизму, сексизму і навіть раку.

Через сильне недосипання і нестабільну поведінку близькі зрештою доправили Грейвза до лікарні, де він провів чотири тижні у психіатричному відділенні.

Навіть у лікарні марення чоловіка тривали: він був переконаний, що перебуває на знімальному майданчику телешоу, подібному до фільму «Шоу Трумена».

«Я був дуже зв’язний, але те, що говорив, не мало сенсу», — пригадує Томмі, додаючи, що відчував, ніби «повністю залишив планету Земля».

«На той момент я навіть не знав, де перебуваю. Я думав, що в телевізійній студії, як у «Шоу Трумена». Я виступав перед цими камерами в психлікарні і намагався взаємодіяти з аудиторією. Були співи, танці, колеса, я бігав по стінах. Я навіть перестрибнув через медсестру. Одна з медсестер сказала, що я отримаю «Оскар», якщо продовжу в тому ж дусі. Більшість сприйняла б це як сарказм, але я подумав, що дуже хочу отримати «Оскар», — розповів Грейвз.

«Я взагалі не розумів, що таке реальність — чув, думав і бачив те, чого насправді не існувало», ­– додав він.

У чоловіка діагностували маніакальний епізод із психозом

Зрештою лікарі діагностували у Томмі маніакальний епізод із психозом. Чоловікові ввели препарати, щоб він зміг заснути, після чого кілька тижнів пішло на відновлення.

«Я ніколи не думав, що таке може статися зі мною», — зізнався Грейвз, додавши, що цей страшний досвід підштовхнув його стати консультантом зі сну.

Тепер він проводить тренінги та навчає людей правильно вибудовувати режим відпочинку. Одне з ключових правил, на якому наголошує чоловік — стабільний графік сну для кращої продуктивності.

«Щойно я навчився добре спати, мозок почав працювати краще, продуктивність зросла, і я відчув, яким є життя, коли ти повністю відпочив. Я хочу зробити модним ранній відхід до сну. Я можу вийти опівдні й гуляти до дев’ятої вечора — і так використати день максимально. Йдеться не про менше веселощів, а про те, щоб робити це в час, який не виснажує», — пояснив Томмі.

Томмі пройшов навчання на консультанта зі сну і хоче зробити ранній сон крутим / © Kennedy News and Media

Поради від консультанта зі сну

Головна його рекомендація — дотримуватися сталого режиму: лягати спати й прокидатися в один і той самий час.

Інші поради:

уникати яскравого освітлення та синього світла від ґаджетів за 90 хв. до сну;

не виконувати фізично чи розумово виснажливих завдань протягом години перед сном;

не їсти за три години до відходу до сну;

вживати не більше 400 мг кофеїну на день і не пити каву менш ніж за 8 год. до сну.

До слова, 1925 року професор Фредерік Мосс провів експеримент, під час якого семеро студентів не спали 60 годин, щоб довести «необов’язковість» відпочинку. Учасники розважалися та проходили тести, а за підсумками Мосс помилково заявив, що сон лише марнує час і навіть шкодить. Подібні ідеї були популярні в епоху індустріалізації, проте сучасна наука повністю їх спростувала. Сьогодні доведено, що сон — це критично важливий процес очищення мозку від токсинів і відновлення нейронних зв’язків. Оптимальна норма для дорослого становить 7-9 годин, а будь-які відхилення в обидва боки шкодять здоров’ю.